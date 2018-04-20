В предвыборных обещаниях Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) сказано: "Мы увеличим необлагаемый налогами размер для родителей с двумя и больше детьми".

Однако, как известно, льготы не только не повысили, но с начала этого года вообще упразднили. Правящие также обещали:

"Мы будем добиваться введения одинаковой помощи семьям на всех детей – выплаты детских денег. В зависимости от финансовых возможностей государства, с 2018 года реально планировать выплаты по 60 евро в месяц на каждого ребенка".

Однако даже установленные 30 евро на ребенка получили не все.

По данным Минфина, за 1 месяц первого квартала этого года "детские" деньги заплатили в среднем на 309 700 детей.

По данным Департамента статистики, в начале 2018 г. в Литве было 504 100 детей до 18 лет.

Итак, фактически помощь получили чуть больше 61% детей, а – 39% ее не получили.

Всего в первом квартале выплатили 26,8 млн. евро "детских" денег. Если в последующие кварталы будут выплачивать такие же суммы, то в год это составит 107,2 млн. евро.

Планируется, что за счет отмены льгот для родителей в бюджет поступит около 75 млн. евро. Значит, дополнительно на "детские" деньги выплатят около 32 млн. евро. Столько в этом году планируют выделить на нужды парламентской канцелярии.

На вопрос, как оценивают тот факт, что треть детей еще не получила помощь, депутат консерваторов Гинтаре Скайсте сказала:

"Радость правящих, что "детские" деньги - беспрецедентный успех, кажется странной. Перед выборами обещали оставить в силе ННР для работающих родителей и платить по 60 евро на ребенка, сегодня в три раза меньшая помощь выдается за особую заслугу.

Мало того, мы видим, что почти 40% детей вообще не получили этих денег. Возможно, на это правящие и рассчитывали, что часть людей не подаст заявку, поэтому разница между отмененными льготами и выплачиваемыми "детскими" деньгами будет минимальной".

Один из инициаторов новшества "крестьянин" Томас Томилинас сказал: "В первые дни апреля деньги получили 78% детей, родители которых подали заявки. На тот момент заявки подал 91% всех родителей. Сегодня этот показатель уже составляет 97%. Система гибкая. Большая часть родителей не спешит, поскольку знает, что деньги не пропадут и накапливаются с 1 января.

Наверное, они хотят, чтобы накопилась сумма побольше. Мои близкие так делают. Сейчас заявления еще не подали родители 75 000 детей. Наверное, это состоятельные жители городов. Но я хочу призвать их подать заявки по интернету, поскольку получение этих средств в интересах детей".

По словам депутата, по предварительным данным, родители не ждут этих денег больше двух месяцев.

"Родители спокойны, они знают, что что бы с ними в жизни не случилось (безработица, увольнение, болезнь, эмиграция, смерть близких людей) с 1 января "детские" деньги накапливаются", – сказал политик.