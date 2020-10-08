Популярность летних лагерей побудила представителей музея предложить детям новый опыт и осенью.
Новые формы, которые заинтересуют детей
Искусство используют как способ завязать диалог с детьми. Представители музея сказали, что хотят дать больше возможности говорить и рассказывать о мире, предоставить им опыт личного общения с искусством.
"Участники ночного лагеря – будут исследовать музей так, как раньше не могли себе позволить, после его закрытия и даже ночью. Это может стать опытом, который запомнится на всю жизнь", – рассказала Милда Иванаускене, директор музея MO.
Другая форма посещения выставок, игры и поиск сокровищ
Музыка, песни, творческие задания, поиск сокровищ – детей ждет самая разнообразная деятельность.
Участники лагеря будут сами делать футболки, рисовать персонажей выставок, сыграют в спектакле и напишут рассказ "Путешествие по музею".
Актеры театра Keistuolių teatras Юстас Тертялис и Юргис Марченас готовят музыкальную программу и вечер песен.
Самые выносливые участники смогут посмотреть ночное кино. Детей в лагере ждет ужин, ночной обед и завтрак.
Такие лагеря популярны за границей
Подобные лагеря пользуются популярностью за границей - в США, Лондоне и в других странах мира.
Дети очень ценят возможность побывать в музее после его закрытия.
Что потребуется ребятам?
Пижама, коврик, подушка, спальный мешок, одежда, теплые носки или тапочки, бутылку для воды и главное – хорошее настроение!
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