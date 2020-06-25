Детский психолог Милда Карклите-Палявичене отмечает, что в темное время суток детям опасно одним оставаться на улице.

"Конечно, все зависит от места и обстоятельств, но в обычных условиях риск существует. И родители должны максимально его свести на нет", – сказала она.

Если родители заботятся о здоровье ребенка, то надо помнить, что своевременный и достаточный сон - очень важен. Психолог отдельно упомянула и подростков – не секрет, что они добиваются самостоятельности, но и им в такое время (около 22 ч.) оставаться на улице опасно.

Психолог заметила, что поздние прогулки в компании родителей детям точно не принесут вреда. В деле воспитания детей очень важно быть последовательными. Важно объяснить ребенку, почему ему надо вовремя возвращаться домой и ложиться спать.

"Например, сказать, что для того, чтобы он рос сильным и здоровым", – сказала Карклите-Палявичене.

Глава Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Илма Скуодене сказала, что если ребенок не слушает родителей, надо искать способ договориться с ним. Дети одни играют в песочнице? Служба это не контролирует. Собеседница отмечает , что за безопасность детей отвечают их родители. В законе сказано, что дети младше 6 лет не должны оставаться одни без присмотра. С ними должны находиться лица старше 14 лет. С детьми 7-13 лет можно оставлять детей младше 6 лет не больше, чем на 15 минут.

Те же правила действуют, как дома, так и во дворе или на улице и после 22 ч. В законе не указано, до скольких ребенок может находиться на улице, важно руководствоваться здравым смыслом и критерием разумности. Это поможет определиться можно ли оставлять во дворе одного ребенка 4-7 лет.

У ребенка есть право на отдых и сон, поэтому если вы планируете поздно укладывать ребенка спать, надо учитывать все обстоятельства - одно дело выходные дни и каникулы, и совсем иное - рабочие дни, когда ребенку утром надо вставать в детский сад или школу. Ребенок должен выспаться.

Если после 22 ч. дети бегают на улице, служба никак не может реагировать на это. По дворам специалисты не ездят и не расследуют такие случаи. Проверки проводят только, если поступает информация. Звонят в службу, как правило, родственники или соседи.