Парламент принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону об образовании, которые с сентября следующего года закрепили обязательное дошкольное обучение для детей из семей социального риска.

Глава государства еще предлагал начинать дошкольное обучение с пяти лет, а начальное - с шести, однако сейм изменил эти формулировки и закрепил ранее обучение только как возможное.

Посещение детского сада для детей из семей социального риска с 1 сентября следующего года становится обязательным.

Сейм также постановил, что дошкольное обучение становится всеобщим с сентября 2023 года для детей с четырех лет, с сентября 2024 года - для детей с трех лет, с 2025 года - для детей с двух лет.

Однако парламентский Комитет по образованию и науке отмечает, что всеобщее дошкольное обучение значит, что должны будут созданы условия для получения такого обучения всем желающим, но оно не будет обязательным, сообщил Отдел сейма по связям с общественностью.