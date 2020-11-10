Парламент принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону об образовании, которые с сентября следующего года закрепили обязательное дошкольное обучение для детей из семей социального риска.
Глава государства еще предлагал начинать дошкольное обучение с пяти лет, а начальное - с шести, однако сейм изменил эти формулировки и закрепил ранее обучение только как возможное.
Посещение детского сада для детей из семей социального риска с 1 сентября следующего года становится обязательным.
Сейм также постановил, что дошкольное обучение становится всеобщим с сентября 2023 года для детей с четырех лет, с сентября 2024 года - для детей с трех лет, с 2025 года - для детей с двух лет.
Однако парламентский Комитет по образованию и науке отмечает, что всеобщее дошкольное обучение значит, что должны будут созданы условия для получения такого обучения всем желающим, но оно не будет обязательным, сообщил Отдел сейма по связям с общественностью.
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