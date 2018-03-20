Такое предложение 20 марта одобрил Каунасский горсовет. Льготой смогут воспользоваться почти 5000 детей в возрасте от 7 до 18 лет (учащиеся – до 21 года).

Согласно сообщению мэрии, в Каунасе есть больше 1500 семей, в которых воспитывают троих детей. Есть одна семья, в которой 9 детей, и одна семья с 10 детьми. Проезд для детей младше 7 лет в общественном транспорте бесплатный, дети с семи лет должны платить за проезд около 6 евро в месяц. Отныне проезд для детей из многодетных семей будет стоить 3 евро на три года.

"На первый взгляд, 6 евро в месяц - это немного, но если в семье трое и больше детей, то в месяц получается уже немалая сумма. А в год это уже может быть больше 200 евро. Я уверен, что для многодетных семей это будет ощутимая польза. Кроме того, у нас есть и другая цель – побуждать детей с детства пользоваться общественным транспортом. Это делает их самостоятельными", – сказал представитель Каунасской мэрии Дарюс Размислявичюс.

На данный момент этой льготой смогут пользоваться 4865 каунасцев в возрасте 7-18 лет и молодых людей до 21 года.