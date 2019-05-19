Несмотря на то, что прошло достаточно времени, инспекторы службы противопожарного спасения Паланги Грета Наркене и Эльвина Милкаускайте рассказали, что всё ещё некоторые люди пугаются при виде инспекторов. Однако бояться нечего, их цель – не пугать, а предоставить больше информации.

"Бывает, что люди приходят к нам в службу, интересуются детекторами дыма, какие из них лучше купить, как установить. Очень удобно предоставлять людям больше информации и во время профилактических выездов, люди этим пользуются. В данное время мы ездим по домам жителей, разговариваем с людьми и видим, что уже многие установили детекторы дыма или готовятся их купить", – сказала старший инспектор Г. Наркене.

Инспектор Э.Милкаускайте повторила, что действительно чувствуется сдвиг – люди неравнодушны и утверждают, что детекторы дыма могут предоставить помощь в очень важном случае – при возникновении пожара.

Примеры того, что детекторы дыма уже помогли, есть и в Паланге.

"Летом возник в одном доме пожар. Никого не было дома. Однако сработал детектор дыма, его услышали соседи и вызвали противопожарную помощь. Если бы не детектор, весь дом сгорел бы. Выяснилось, что бабушка оставила включенной плиту с пригоревшей кастрюлей. К счастью, сын позаботился о доме матери и оборудовал его детектором дыма, который вот в таком случае очень помог. Шёл сосед мимо и услышал сигнал", – о происшествии, которое могло закончиться гораздо хуже, если бы не детектор дыма, рассказывают собеседницы.

Подаренный детектор послужил

Конечно, есть и скептики, которые утверждают, что никаких детекторов дыма и мне нужно.

"Люди нам говорили, что им не нужно, потому что они всё время бывают дома. Но нельзя представить, чтобы человек постоянно был дома. А сколько бывает, что дома загораются от электрооборудования, от холодильника. Человек может быть бессилен в таких случаях, вовремя не среагировать, особенно, если несчастье происходит ночью. Звуковой сигнал является прекрасным выходом. Если самих нет дома, это услышат соседи, которые вызовут помощь", – говорили инспекторы.

В этом году пожар произошёл в одном из многоквартирных домов в Швянтойи.

"Загорелся подвал дома и через вентиляционное отверстие перешёл в квартиры. Совсем недавно в одной квартире мы для жителя в почтенном возрасте по случаю Рождества установили детекторы дыма, и именно они предупредили, что возник пожар. Подарок прекрасно послужил", – рассказывает о произошедшем в январе пожаре Г. Наркене.

Инспекторы службы противопожарного спасения несколько детекторов дыма подарили пожилым людям, такую возможность предоставляет самоуправление.

Не штрафом следует побуждать

Собеседницы подчёркивают, что очень важно, чтобы люди поняли, что инспекторы приходят настроенными доброжелательно, не для запугивания, как большинство сразу думает, а наоборот, посоветовать, предоставить информацию.

"Мы приходим, желая лишь, чтобы не было пожаров, стремимся защитить людей. Так предоставляем больше информации, можем проконсультировать", – заявляет Э. Милкаускайте.

По словам инспекторов, встречаются разные люди, но чаще всего бывают очень доброжелательные.

"В самом начале к людям в профилактических целях мы выезжали на пожарных автомобилях, вместе с пожарными. Приезжали во двор и чаще всего шутя спрашивали, вызывали ли пожарных. Люди смотрели круглыми глазами", – шутили собеседницы.

Они обратили внимание, что очень важно поддерживать тесную связь с жителями.

"Как уже сообщалось, когда было объявлено, что нужно будет всем установить детекторы дыма, в то время чувствовалось отрицательное отношение средств массовой информации, постоянно объявляли, что людей, не установивших детекторы дыма, будут штрафовать. Но этого мы действительно не делаем. Для нас важнее всего, чтобы люди поняли, что не на этом нужно концентрироваться, не страх быть оштрафованными им должен быть поощрением, а сама безопасность. Ведь не нам нужны эти детекторы дыма, а жителям, для их безопасности. Они так могут защитить себя", – говорит Эльвина.

Обязательно проверить

Инспекторы обратили внимание, что, приобретя детектор дыма, важно его постоянно проверять. Поскольку может не действовать батарейка. В некоторых детекторах дыма ежегодно нужно менять батарейки, в других этого делать не нужно, – всё зависит от детектора дыма, который приобрёл человек. Цена детекторов дыма варьируется от 5 до 40 евро.

"Некоторые детекторы дыма могут издать особенные звуки, когда батарейка начинает разряжаться, или начинает быстро мигать лампочка, но не все детекторы поддерживают такие функции, поэтому обязательно самим проверить их действия: если детектор не работает, это то же самое, что его и нету", – предупредили представительницы службы противопожарного спасения Паланги.

Они также предупредили людей, что не стоит детекторы дыма устанавливать на кухне, где больше вероятность, что он включится не из-за пожара, а из-за обычного приготовления пищи. Лучше всего их устанавливать где-нибудь подальше от кухни – в спальне или коридоре.

"Мы слышали от людей, что они не хотят использовать детекторы дыма, потому что они постоянно включаются, а срабатывают из-за того, что на кухне. Поэтому лучше избегать таких помещений для таких вещей", – говорят инспекторы.

Проводятся и другие акции

Инспекторы службы противопожарного спасения Паланги также рассказали, что постоянно проводится профилактическая акция "Будем жить безопаснее", постоянно жителей консультируют по различным вопросам, связанным с пожарной безопасностью. Скоро они с защитниками окружающей среды отправятся в путь по поводу поджога травы. Пока что таких случаев ещё не было, однако в других в регионах страны уже были. В приближении летнего сезона будут проверяться и домики отдыха, установлены ли там детекторы дыма, имеются ли в наличии действующие огнетушители. Проводятся и учебные эвакуации в учреждениях образования, такие учения проходят и в городском самоуправлении Паланги.

"Замечено, что дети в случае пожара лучше справляются с рассказом о всей ситуации, отвечают на все задаваемые вопросы, что из-за стрессовой ситуации не могут сделать взрослые. Может быть, из-за того, что они ещё не понимают, какого масштаба это несчастье, в отличие от взрослых, которые из-за стресса не могут совладать со своими эмоциями. Такой случай был в Вильнюсе, когда ребёнок, позвонивший из-за возникшего пожара, смог ответить за полминуты на все заданные вопросы, и поэтому было срочно оказана помощь", – обратила внимания Г. Наркене.