По данным опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai, 30% человек считают, что очень важно иметь дома детектор дыма, еще 39% считают, что это важно. Четверть респондентов считает, что это неважно.
31% респондентов указал, что у них дома есть детектор дыма.
"Декларируемые позитивные установки часто не отражают реальное поведение жителей или реальным действиям в случае возможной опасности – несмотря на то, что большинство жителей согласны с тем, что важно, чтобы дома был детектор дыма и огнетушитель, на деле у большинства этого нет и большинство не считает, что сможет в случае необходимости воспользоваться огнетушителем", – сказано в выводах.
На вопрос, почему они не купили детекторы, 28% сказали, что не верят в их реальную помощь, 26% сказали, что у них не было помощи, а 14% указали, что не знают, как это делать.
Идентифицировать звук детектора дыма смогли лишь около половины всех респондентов.
69% участников опроса сказали, что важно иметь дома огнетушитель, но реально он был только у 17% участников опроса. Больше половины участников опроса сказали, что не знают, как им пользоваться.
Опрос Spinter tyrimai провела по заказу Департамента пожарной безопасности и спасения. Опрос был проведен апреле и мае, в нем участвовали 2015 респондентов.
Ширинскене о торговле алкоголем 3 сентября: это выбор торговцев (1)
В большинстве литовских школ учебный год в этом году...
Детекторы дыма в Литве приобрела только треть жителей (2)
Большая часть жителей Литвы считает, что важно...
Режиссер возмущен советом полиции: снимите флаг, пока не сгорел весь дом (35)
Режиссер Ромас Забараускас в эти выходные стал...
Первоклассники польских школ Литвы получили в подарок ранцы и финансовую помощь (6)
1 сентября первоклассникам польских школ Вильнюса...
Исследование: в первое десятилетие советской оккупации Литва была финансовым донором СССР (170)
По данным исследования Литовского центра геноцида и...
TOP новостей
Расследование тайного покупателя: в каком из магазинов самые дешевые продукты (5)
Покупатели ищут не только качественные продукты, но и...
Исследование: в первое десятилетие советской оккупации Литва была финансовым донором СССР (170)
По данным исследования Литовского центра геноцида и...
В Литве прогнозируют возможный рост цен на овощи (25)
Летом этого года в Литве стояла засушливая погода, что...
Ширинскене о торговле алкоголем 3 сентября: это выбор торговцев (1)
В большинстве литовских школ учебный год в этом году...
Детекторы дыма в Литве приобрела только треть жителей (2)
Большая часть жителей Литвы считает, что важно...