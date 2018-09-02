По данным опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai, 30% человек считают, что очень важно иметь дома детектор дыма, еще 39% считают, что это важно. Четверть респондентов считает, что это неважно.

31% респондентов указал, что у них дома есть детектор дыма.

"Декларируемые позитивные установки часто не отражают реальное поведение жителей или реальным действиям в случае возможной опасности – несмотря на то, что большинство жителей согласны с тем, что важно, чтобы дома был детектор дыма и огнетушитель, на деле у большинства этого нет и большинство не считает, что сможет в случае необходимости воспользоваться огнетушителем", – сказано в выводах.

На вопрос, почему они не купили детекторы, 28% сказали, что не верят в их реальную помощь, 26% сказали, что у них не было помощи, а 14% указали, что не знают, как это делать.

Идентифицировать звук детектора дыма смогли лишь около половины всех респондентов.

69% участников опроса сказали, что важно иметь дома огнетушитель, но реально он был только у 17% участников опроса. Больше половины участников опроса сказали, что не знают, как им пользоваться.

Опрос Spinter tyrimai провела по заказу Департамента пожарной безопасности и спасения. Опрос был проведен апреле и мае, в нем участвовали 2015 респондентов.