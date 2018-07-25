"Такой скачок продаж вызван тем, что с 1 мая 2018 г. вступило в силу требование оборудовать детекторы дыма во всех жилых домах и квартирах. Жители ответственно подошли к новому требованию. Это показывают результаты продаж нашей сети – если за весь прошлый год мы продали 350 детекторов, то за 6 месяцев этого года 37 000", – сказала представитель Maximа Вилма Друлене.

Она заметила, что немалая часть покупателей купила детекторы за месяц до вступления в силу новых правил, другие покупали детекторы и после 1 мая. По данным сети, спрос на детекторы вырос в апреле – когда было продано больше 11 600 шт. Почти столько же продали в мае и в июне. За две недели в июле продали еще 2200 шт.

"В этом году средняя стоимость одного детектора снизилась, если в прошлом была 7,30 евро, то в этом – уже 6,90 евро", – сказала Друлене.

Больше всего детекторов дыма в этом году было продано в Вильнюсе – 7700 шт., в Каунасе – 5000 шт., в Шяуляй – 2000 шт., в Клайпеде – 1900 шт., в Паневежисе – 1200 шт., в Мариямполе, Мажейкяй, Алитусе – по 840 шт.

По данным Департамента статистики Литвы, в начале этого года детекторы дыма были оборудованы только в 16% всех жилых помещений.