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В начале следующего года на мероприятии Virtual Global Summit социальная сеть Facebook объявит лучшую инициативу в Европе по проверке фактов. На эту номинацию претендуют 9 проектов, в их числе и "Детектор лжи" портала Delfi.
Delfi Melo detektorius
Delfi Melo detektorius
© Ekrano nuotr.

"Проверяя факты в текстах на русском языке в социальной сети Facebook, команда Delfi сумела раскрыть сеть российской пропаганды, целую "ферму троллей". Удалось выяснить, что российские информационные порталы были связаны со страницами российских экспертов, у которых есть тысячи последователей и подписчиков, и таким образом координировано распространялась дезинформация, пропаганда и ложные факты о странах Балтии и Западном мире", – так Facebook представил инициативу Delfi "Детектор лжи".

В числе других номинантов - инициативы из Северной Ирландии, Грузии, Хорватии и Боснии, Норвегии, Испании, Португалии, Северной Македонии, Украины.

"Детектор лжи" Delfi - это независимое и открытое отделение крупнейшего в Литве портала, которое занимается проверкой фактов, посол Кодекса чести Международной сети фактчекинга (IFCN).

С целью предоставления читателям объективной и понятной информации, журналисты "Детектора лжи" DELFI при проверке фактов используют метод стандартного журналистского расследования.

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