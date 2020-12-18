"Проверяя факты в текстах на русском языке в социальной сети Facebook, команда Delfi сумела раскрыть сеть российской пропаганды, целую "ферму троллей". Удалось выяснить, что российские информационные порталы были связаны со страницами российских экспертов, у которых есть тысячи последователей и подписчиков, и таким образом координировано распространялась дезинформация, пропаганда и ложные факты о странах Балтии и Западном мире", – так Facebook представил инициативу Delfi "Детектор лжи".

В числе других номинантов - инициативы из Северной Ирландии, Грузии, Хорватии и Боснии, Норвегии, Испании, Португалии, Северной Македонии, Украины.

"Детектор лжи" Delfi - это независимое и открытое отделение крупнейшего в Литве портала, которое занимается проверкой фактов, посол Кодекса чести Международной сети фактчекинга (IFCN).

С целью предоставления читателям объективной и понятной информации, журналисты "Детектора лжи" DELFI при проверке фактов используют метод стандартного журналистского расследования.