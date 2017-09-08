На поляне рядом с парламентом оборудована парковка для автомобилей, предназначенная для транспорта депутатов и обслуживающего персонала, она привлекает внимание вильнюсцев, работающих в находящихся рядом офисах. Есть одна проблема: попасть на нее могут владельцы специальных магнитных карт, а их могут получить далеко не все.

"Вероятно, в парламенте существует тайный рынок аренды или даже купли/продажи таких магнитных карт/разрешений на парковку", – сказал DELFI человек, столкнувшийся с этой ситуацией (его фамилия редакции известна).

По словам собеседника, карты на въезд выдаются для конкретного автомобиля, на имя конкретного его владельца, который знакомится с правилами парковки и санкциями за их нарушение.

"Однако на этой стоянке все чаще паркуются работники близлежащих офисов, находящихся в Vilniaus vartai", – указал читатель портала.

Канцлер парламента Дайва Раудонене сказала DELFI, что никто с ней с такой проблемой лично не обращался.

"Можете спросить у моего заместителя Антанаса Димайтиса, он следит за порядком на стоянках и выдает разрешения", – сказала канцлер.

Димайтиса вопрос журналистов не удивил. "Да. Я "понимаю" этих людей (авторов жалобы – DELFI), – пошутил он. – Это происходит, поскольку пытаемся ввести порядок, а кое-кому это не нравится".

Порядок парковки был принят в прошлом году. В акте перечислены все лица, которые могут пользоваться стоянкой. Однако в этих правилах есть и исключения. Представитель парламента по связям с общественностью Артурас Зеленякас сказал DELFI, что существует строгий порядок парковки.

"Согласно документу, могут быть и исключения. Каждый такой случай ответственные работники парламентской канцелярии обсуждают отдельно, оценивая мотивы и возможности", – сказано в письменном ответе. Кого касаются эти исключения Зеленякас не указал. Он сказал, что на данный момент выдано 470 разрешений.

За выдачу магнитных карт отвечает Альвидас Милкявичюс, который подтвердил DELFI, что на площадке могут стоять и автомобили третьих лиц.

"К примеру, работник берет карту, а ею пользуется его родственник. Другие случаи мне не известны", – сказал он.

По словам Милкявичюса, некоторые карты были выданы и работникам Верховного суда. "Акт о передаче мы подписываем не только с парламентской канцелярией, но и с другими ведомствами. К примеру, выдано несколько карт ЛРТ, министерствам. Больше не помню", – сказал он.

На вопрос, выдавались ли такие карты работникам офисов в Vilniaus vartai, Милкявичюс ответил: "Ни одной. Лично я ни одной не выдал. Как и мои коллеги". Это подтвердил и Димайтис.

По словам Димайтиса, стоимость такой карты - 11 евро, за стоянку на этой площадке платить не надо.

Эта площадка находится в Желтой зоне, где парковка стоит 10 центов за 10 минут. Рядом есть бесплатная стоянка, но там место можно найти лишь рано утром или после рабочего дня.

По словам Димайтиса, сложно выяснить, кто конкретно оставляет машину на этой стоянке: "Те же работники канцелярии берут карту на свое имя и передают третьим лицам, близким или еще кому-то. Мы ведь не знаем, ездит ли человек на машине. Пришел, написал заявление, получил карту, а потом может передать ее друзьям, близким или еще кому-то. Мы не можем это контролировать. Когда будут камеры, контроль номеров, тогда будем знать, кто въезжает. Когда установим, вся эта чехарда прекратится", – сказал он, предположив, что жалобы могут быть связаны с тем, что готовят изменение этого порядка.