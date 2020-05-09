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В четверг вечером в Вильнюсе сообщили о взрыве в автомобиле BMW на стоянке у торгового центра. Понемногу выясняется, что произошло на самом деле. Источники Delfi рассказали, что взорвался автомобиль BMW, принадлежащий подозреваемому, после того, как невиновный выбросил взрывчатку из своего автомобиля.
Детектив со взорванным BMW продолжается: что-то пошло не так

Сообщалось, что 7 мая вечером на стоянке одного ТЦ в Вильнюсе из одного автомобиля BMW была брошена взрывчатка в салон другого автомобиля BMW. Во время взрыва был поврежден BMW и стоявший рядом с ним автомобиль.

Взорвавшийся BMW позже нашли в гаражном массиве на улице Лепкальнё.

В пятницу полиция сообщила о том, что задержан подозреваемый А.С., суд разрешил взять его под стражу на месяц.

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Подозреваемый хорошо известен полиции.

В пятницу вечером Delfi получил больше информации о таинственном взрыве. Источник Delfi рассказал, что владелец взорвавшегося BMW - задержанный А.С.

По данным источника Delfi, А.С. - опасный человек, он нанес травмы и запугивал многих людей, в их числе и свою жену, с которой и встретился в тот вечер.

"Все началось как раз с того, что его супруга приехала встретиться с ним, чтобы подписать документы о разводе", - рассказал источник Delfi. Женщина одна боялась ехать, поэтому ее сопровождал друг ее брата - водитель второго BMW.

"Когда женщина с супругом встречалась на заправке, мужчина наблюдал за ними, находясь в стороне, чтобы в случае необходимости прийти на помощь женщине", - рассказал источник Delfi.

А.С. на встрече угрожал жене расправой и показал странную коробку, как подозревают - самодельную взрывчатку. Женщина после подписания документов пошла к машине знакомого. Подозреваемый разозлился, стал преследовать BMW, подумав, что в нем находится новый друг жены. Он нашел водителя на стоянке у ТЦ.

"А.С. открыл окно и угрожал водителю другого BMW, его водитель видел, что А.С. что-о делает руками. Потом А.С. бросил в его машину дымящийся предмет, но водитель сумел выбросить его из машины и отъехать, он думал, что это дымовая шашка. Когда он услышал сильный взрыв, понял, что это была самодельная бомба. А.С. успел выскочить из своего BMW", - рассказал источник Delfi.

По его словам, с места происшествия А.С. помог уехать водитель белого VW Transporter, он утащил и поврежденный автомобиль.

"Скорее всего, он планировал этот выпад против жены, которой показывал бомбу, но потом, увидев чужого мужчину, вероятно, из ревности изменил свой план", - рассказал собеседник.

Представитель полиции Юлия Самороковская сказала Delfi, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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