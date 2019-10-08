"Сначала предполагалось, что налог будет охватывать единицу недвижимости. Позже Конституционный суд разъяснил, что налог должен касаться каждого лица. На семью приходится максимум 440 000 евро необлагаемого налогами имущества. Тут мы возвращаемся к первоначальной идее - налогом должно облагаться только самое дорогое имущество. По сути в случае семьи из двух человек налогами не будет облагаться имущество стоимостью до 200 000 евро", – сказал DELFI Шапока.

По его словам, такого жилья в Литве немного, а налогами будут облагать взрослых людей – налогами не будет облагаться имущество одного члена семьи не дороже 100 000 евро.

"Что очень важно, так это сумма, превышающая 200 000 евро (на семью из двух человек). Мы считаем только взрослых членов семьи. Если берем реальный вариант, то налог получается небольшой. Когда говорим о недвижимости, которая стоит миллионы, там тариф уже выше. (...) Поскольку тариф прогрессивный, чем жилье дороже, там выше тариф", – сказал DELFI Шапока.

"Действующая сейчас планка 220 000 евро - очень высокая, из 3 млн. этот налог платят всего 3700 человек", – прибавил министр.

Напомним, что Минфин подготовил проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет. 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.