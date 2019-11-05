Десятки тысяч жителей Литвы получат письма "Содры": люди не обращаются за выплатами

Такую заявку можно заполнить по интернету, а "Содра" выплачивает пособия за срок не дольше 12 месяцев с момента подачи заявки.

"Больше 50% застрахованных жителей – 750 000 – уже подали такие заявки, которые действуют неограниченное время. Это значит, что в случае болезни и получения больничного, им ничего делать не надо. Однако есть жители, которые подают такие заявки каждый раз, когда получают больничные. А есть и те, кто вообще не заполнили заявки на получение пособия по болезни.

По интернету можно заполнить заявление, которое будет действовать в течение неограниченного времени - на сайте sodra.lt/gyventojui. Его можно заполнить, не дожидаясь болезни. Такая заявка будет действовать и в будущем", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

В октябре 2019 года было выдано меньше больничных (230 000, а в сентябре - 194 000), чем в октябре 2018 года (246 200).

Всего за три квартала этого года "Содра" насчитала пособия по болезни на сумму 230 млн. евро. Однако не все жители заполнили заявки на получение пособия.

По данным "Содры", заявки не подали 38 000 жителей. Это 3% от всех больных, которые могли получить пособия (эти люди должны получить 8 млн. евро). Однако не все они получат эти деньги - не получат те, кто подаст заявку слишком поздно - через 12 и больше месяцев с момент получения больничного.

"Содра" напоминает, что жители, которые работают на себя (за исключением тех, кто работает по бизнес-удостоверению) также могут претендовать на пособие по болезни. Эти выплаты он получает после того как декларирует доходы и заплатит содровские налоги.

Например, если в ноябре заболеет человек, работающий по справке об индивидуальной деятельности, и подаст в "Содру" заявку на получение пособия, то ему могут не посчитать пособие или посчитать минимальное. В мае 2020 года он декларирует доходы за 2019 год, заплатит налоги и тогда "Содра" назначит ему выплаты или пересчитает пособие.

Чтобы самозанятыйчеловек сразу получал такое пособие, он должен платить содровские налоги авансом каждый месяц.