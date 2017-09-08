Самые высокие зарплаты у руководителей государственных энергетических компаний.
© DELFI / Andrius Ufartas

Некоторые из них получают в 25 раз больше минимума (380 евро) и в 10 раз больше средней зарплаты в Литве.

Многие из них получают зарплаты выше зарплат глав государства. Кстати, в этой десятке есть лишь одна женщина.

Самая высокая зарплата в этом секторе ("на бумаге") у генерального директора Amber Grid Саулюса Билиса – 9639 евро.

Saulius Bilys
Saulius Bilys
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Немногим от него отстает генеральный директор Litgrid Дайвис Вирбицкас. Он получает 9303 евро в месяц.

Daivis Virbickas
Daivis Virbickas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Генеральный директор компании Epso G Роландас Зукас зарабатывает 7619 евро в месяц.

Десятка глав государственных компаний с самыми высокими зарплатами
© Bendrovės archyvas

Глава Lietuvos energijа Далюс Мисюнас, который заявил об отставке, получал зарплату в размере 7055 евро.

Dalius Misiūnas
Dalius Misiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Генеральный директор Eso Даля Андрулёнене - единственная женщина в числе десяти руководителей госкомпаний с самыми высокими зарплатами. Ее зарплата составляет 6679 евро в месяц.

Десятка глав государственных компаний с самыми высокими зарплатами
© DELFI / Tomas Vinickas

Глава Klaipėdos nafta Миндаугас Юсюс получает зарплату в 6500 евро. Кроме того, если компания выполнит все установленные задачи, то он может рассчитывать на премию в размере 3 заработных плат и премию в размере месячной зарплаты за особые достижения.

Mindaugas Jusius
Mindaugas Jusius
© Bendrovės archyvas

Генеральный директор Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка получает зарплату в размере 6401 евро.

Mantas Bartuška
Mantas Bartuška
© DELFI / Domantas Pipas

Генеральный директор Lietuvos oro uostai Гедиминас Алмантас получает зарплату в размере 6315 евро.

Gediminas Almantas
Gediminas Almantas
© DELFI / Tomas Vinickas

Глава Клайпедского государственного порта Арвидас Вайткус получает зарплату в размере 5311–6373 евро.

Arvydas Vaitkus
Arvydas Vaitkus
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Генеральный директор Игналинской атомной электростанции Дарюс Янулявичюс получает зарплату в размере 5771 евро в месяц.

Darius Janulevičius
Darius Janulevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

В выходные будет тепло, но наслаждаться тепло будет нелегко

Несмотря на то, что температура воздуха в воскресенье...

В Литве это нереально: у соседей новые ботинки можно купить за 5 евро (7)

Сувалки – наверное самое популярное место, куда...

Связанный с террористами гражданин Таджикистана все еще находится в Вильнюсском аэропорту

На минувшей неделе в Вильнюсском аэропорту из-за угрозы...

Лето не уходит: воздух прогреется до 24 градусов

В выходные ожидаются приятные перемены: температура...

Десятка глав государственных компаний с самыми высокими зарплатами (7)

Самые высокие зарплаты у руководителей...

TOP новостей

В Литве это нереально: у соседей новые ботинки можно купить за 5 евро (7)

Сувалки – наверное самое популярное место, куда...

Дипломаты стран Балтии просят не называть их страны бывшими советскими республиками (36)

Послы Эстонии, Литвы и Латвии в Париже обратились к...

Литва призвала Россию отменить учения "Запад-2017" (191)

Литва опасается, что войска, перебрасываемые в Беларусь...

В выходные будет тепло, но дождливо

Несмотря на то, что температура воздуха в воскресенье...

Ночной рейд в Вильнюсе: десятки нарушителей

В ночь с пятницу на субботу Вильнюсская полиция провела...