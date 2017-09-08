Десятка глав государственных компаний с самыми высокими зарплатами

Некоторые из них получают в 25 раз больше минимума (380 евро) и в 10 раз больше средней зарплаты в Литве.

Многие из них получают зарплаты выше зарплат глав государства. Кстати, в этой десятке есть лишь одна женщина.

Самая высокая зарплата в этом секторе ("на бумаге") у генерального директора Amber Grid Саулюса Билиса – 9639 евро.

Немногим от него отстает генеральный директор Litgrid Дайвис Вирбицкас. Он получает 9303 евро в месяц.

Генеральный директор компании Epso G Роландас Зукас зарабатывает 7619 евро в месяц.

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Глава Lietuvos energijа Далюс Мисюнас, который заявил об отставке, получал зарплату в размере 7055 евро.

Генеральный директор Eso Даля Андрулёнене - единственная женщина в числе десяти руководителей госкомпаний с самыми высокими зарплатами. Ее зарплата составляет 6679 евро в месяц.

Глава Klaipėdos nafta Миндаугас Юсюс получает зарплату в 6500 евро. Кроме того, если компания выполнит все установленные задачи, то он может рассчитывать на премию в размере 3 заработных плат и премию в размере месячной зарплаты за особые достижения.

Mindaugas Jusius © Bendrovės archyvas

Генеральный директор Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка получает зарплату в размере 6401 евро.

Генеральный директор Lietuvos oro uostai Гедиминас Алмантас получает зарплату в размере 6315 евро.

Глава Клайпедского государственного порта Арвидас Вайткус получает зарплату в размере 5311–6373 евро.

Генеральный директор Игналинской атомной электростанции Дарюс Янулявичюс получает зарплату в размере 5771 евро в месяц.