Вместе с Новым, 2020 годом, наступило новое десятилетие. DELFI предлагает вспомнить самые яркие события последнего десятилетия. Обзор в фейсбуке представил советник мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Каролис Жукаускас.

Одно из самых ярких событий в политике – смерть экс-президента Бразаускаса летом 2010 года. А существенным явлением было правление Дали Грибаускайте. Она была главной политической фигурой на протяжении последних 10 лет.

Жукаускас вспомнил и "фиолетовую" историю, которая началась в Гарляве в 2009 году.

"К счастью, в конце десятилетия от этой эпопеи осталось лишь небольшое похмелье и не очень волнующее людей дело Неринги Венцкене. Надо верить, что таких недоразумений больше не будет, и они не станут трамплином в политику для тех, кому стоит заниматься лишь прополкой грядок", – писал советник мэра.

1 января 2015 года в Литве ввели евро.

"Несмотря на проделки соцдемов, пусть и с опозданием, но евро был введен. Да, цены увеличились (никто не знает, какой была бы инфляция, если бы евро не ввели), но зато люди быстро забыли, что такое обменники во время путешествия по Европе. За евро на рынке Ирана можно купить ковер – мы не ценим то, что у нас есть", – писал он.

Жукаускас сказал, что президентские выборы показали, насколько они подорожали.

"Что на самом деле подорожало – так это президентский пост. Если 10 лет назад для победы на выборах достаточно было 134 000 евро, а в этот раз - 330 000 евро. А кто-то еще жалуется на рост цен на недвижимость, представьте себе, как себя чувствуют те, кто хочет попасть на площадь С.Даукантаса", – сказал Жукаускас.

Он указал и причины отставок министров, как они изменились за последние 10 лет.

"Покидать политику приходится все реже. Похоже, что причины отставок политики продолжают деградировать – если раньше министру достаточно было сесть в заказанный предпринимателем самолет, то сейчас достаточно истории с парламентской квартирой как источником дохода. А может это всего лишь результат отсутствия жесткого контроля", - сказал Жукаускас.

"Мы лишились двух литовских банков", – продолжил он.

В последние дни 2018 года в Министерстве науки, образования и спорта бастовали педагоги. Жукаускас напоминает, что за 10 лет забастовки стали совершеннее.

"Учителя бастовали и 10 лет назад. Разница в том, что забастовки стали более совершенными – уже умудряются захватить здание министерства, а преподаватели закрывают университеты. Министерстве науки, образования приписало к своему названию еще одно слово – спорта – но осталось на том же месте", – писал советник мэра.

10 лет назад в Вильнюсе впервые состоялось шествие ЛГБТ "За равенство". Тогда сопротивление этому явлению было огромным. А во время парада летом 2019 года уже не было никаких проблем с безопасностью.

"В первом шествии 2010 года участвовали 300 человек, которых охраняли от агрессоров и таких маргиналов, как Пятрас Гражулис. В этом году в шествии участвовали тысячи, никакие ограждения не требовались, и гражулисов не было видно", – сказал Жукаускас.

Районы пустеют, жителей там становится меньше, зато после введения прямых выборов мэров в горсоветах прекратились перевороты.

В течение долгих лет в Литве росла эмиграция, а в 2019 году несколько месяцев в Литву больше приезжало людей, чем уезжало из нее. Разговоры о высокой эмиграции прекратились.

За 10 лет в Литве состоялось 4 референдума и все они провалились.

"Судно Independence стоит немало, да, но вспомните, какой важной тема энергетической зависимости была 7-10 лет назад (даже Минэнерго было создано, которое сейчас хотят упразднить), сейчас в публичном пространстве об этом почти не говорят. И это несомненно было одним из самых больших достижений за время пребывания Грибаускайте на посту президента", – сказал Жукаускас.