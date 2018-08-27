А вот еще пять стран Восточной Европы, в которых отдых обещает быть на редкость дешевым.

1. Польские горы и леса

2. Эстонские острова

3. Спокойная Хорватия для спокойных господ

4. Кручение педалей в Чехии

5. Средневековая Черногория