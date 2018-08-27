Болгария недавно была признана самой дешевой для отдыха страной Европы — и мы даже рассказали, что в ней было бы неплохо посетить и на что посмотреть. А вот еще пять стран Восточной Европы, в которых отдых обещает быть на редкость дешевым.
А вот еще пять стран Восточной Европы, в которых отдых обещает быть на редкость дешевым.
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