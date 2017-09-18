10 сентября в России прошел единый день голосования. Это значит, что в стране прошли выборные кампании различного уровня: выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. От такого разнообразия - голова кругом идет и становится непонятно зачем всё это, ребята?! Выбор усложняет жизнь - ведь есть проверенный способ, можно просто информировать о переизбрании, либо к каждому избирателю приставить специалиста, который поможет не ошибиться с выбором.
При этом, если не интересоваться темой выборов специально, о предстоящих выборах в Москве узнать было сложно. Так же сложно как:
Узнать куда переселят москвичей, после того как их дома снесут.
Поверить в оборонительную направленность учений "Запад-2017".
С недавних пор получить визу в треклятую Америку.
Поверить в прозрачность этих выборов.
Да и вообще, поверить в демократию России.
Мы вам представляем топ-3 кандидатов на выборах в Москве.
Выдвиженец ЛДПР Алексеев Алексей Алексеевич. То ли суперагент, то ли литературный персонаж, то ли человек, именем которого заполняют все образцы документов.
Кремлин Леонид Леонидович - самовыдвиженец в Южном Чертаново и выдвинут КПРФ в Алтуфьево (это разные концы города) 19-летний студент. Как говорится одна нога здесь, другая там. Ну и фамилия обязывает.
Самовыдвиженка Мария Коледа, 1991 года рождения. Мария успела побывать и в радикальной оппозиции, и в прокремлёвской “России молодой”, и даже на Донбассе. Она - единственный кандидат, имеющий судимости сразу в двух странах примерно по десяти статьям. За экстремизм, хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти в России. И за госизмену, терроризм, организацию массовых беспорядков, хранение и ношение оружия, покушение на территориальную целостность Украины. В общем, политик от бога.
Лучшие из лучших! Но вернемся к выборам. Руководство Москвы и московский горизбирком сделали ставку на максимально низкую явку. Победить они рассчитывали с помощью социальных работников и голосования на дому.
К полудню явка составила 3,6%, пожилые избиратели под чутким руководством соцработников голосовали за нужных кандидатов. Однако после обеда на участки потянулась молодёжь.
Мэру Москвы пришлось включать свой административный ресурс. В три часа дня на участок в Гагаринском районе пришёл сам Владимир Путин. Однако тенденцию переломить он не смог. 12 из 12 мандатов в Гагаринском районе получила оппозиция. Будем надеяться, что Владимир Владимирович сделал правильный выбор».
Главяцкас: пенсионный возраст надо пересмотреть (25)
Пенсионный возраст надо увеличить, чтобы открыть...
"Держитесь там" уже здесь! О России с юмором и прибалтийским акцентом (8)
Каждую неделю на портале DELFI - новые выпуски...
В Литве начались учения голландских военных (5)
В понедельник начались недельные учения боевой группы...
Современное рабство - реальность, которую мы не хотим замечать (14)
Хотя количество пострадавших от торговли людьми и...
TOP новостей
Главяцкас: пенсионный возраст надо пересмотреть (25)
Пенсионный возраст надо увеличить, чтобы открыть...
Посол Литвы в Вашингтоне: Россия стремится запугать Европу в энергосекторе (37)
Такими проектами, как Белорусская АЭС в Островце,...
Wizz Air начинает летать из Вильнюса в Варшаву (1)
В понедельник венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air...
Р.Валатка. Как изгнать село из Вильнюса и литовца? (76)
Столетие Вильнюсской конференции, которая возвысила...
В Литве начались учения голландских военных (5)
В понедельник начались недельные учения боевой группы...