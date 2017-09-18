10 сентября в России прошел единый день голосования. Это значит, что в стране прошли выборные кампании различного уровня: выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. От такого разнообразия - голова кругом идет и становится непонятно зачем всё это, ребята?! Выбор усложняет жизнь - ведь есть проверенный способ, можно просто информировать о переизбрании, либо к каждому избирателю приставить специалиста, который поможет не ошибиться с выбором.

При этом, если не интересоваться темой выборов специально, о предстоящих выборах в Москве узнать было сложно. Так же сложно как:

Узнать куда переселят москвичей, после того как их дома снесут.

Поверить в оборонительную направленность учений "Запад-2017".

С недавних пор получить визу в треклятую Америку.

Поверить в прозрачность этих выборов.

Да и вообще, поверить в демократию России.

Мы вам представляем топ-3 кандидатов на выборах в Москве.

Выдвиженец ЛДПР Алексеев Алексей Алексеевич. То ли суперагент, то ли литературный персонаж, то ли человек, именем которого заполняют все образцы документов.

Кремлин Леонид Леонидович - самовыдвиженец в Южном Чертаново и выдвинут КПРФ в Алтуфьево (это разные концы города) 19-летний студент. Как говорится одна нога здесь, другая там. Ну и фамилия обязывает.

Самовыдвиженка Мария Коледа, 1991 года рождения. Мария успела побывать и в радикальной оппозиции, и в прокремлёвской “России молодой”, и даже на Донбассе. Она - единственный кандидат, имеющий судимости сразу в двух странах примерно по десяти статьям. За экстремизм, хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти в России. И за госизмену, терроризм, организацию массовых беспорядков, хранение и ношение оружия, покушение на территориальную целостность Украины. В общем, политик от бога.

Лучшие из лучших! Но вернемся к выборам. Руководство Москвы и московский горизбирком сделали ставку на максимально низкую явку. Победить они рассчитывали с помощью социальных работников и голосования на дому.

К полудню явка составила 3,6%, пожилые избиратели под чутким руководством соцработников голосовали за нужных кандидатов. Однако после обеда на участки потянулась молодёжь.

Мэру Москвы пришлось включать свой административный ресурс. В три часа дня на участок в Гагаринском районе пришёл сам Владимир Путин. Однако тенденцию переломить он не смог. 12 из 12 мандатов в Гагаринском районе получила оппозиция. Будем надеяться, что Владимир Владимирович сделал правильный выбор».