Здание Никольского храма, которое занимала студия «Союзмультфильм», передано Русской православной церкви. Mультики теперь заиграют новыми, духовными красками.Кукольные же мультфильмы сразу предадут анафеме. Потому что даже святые отцы когда-то были детьми и, как все, ненавидели кукольные мультфильмы.
Что же касается рисованной анимации, тут ожидаем отличных православных ремейков на всеми любимые мультфильмы. В ближайшее время мы увидим:
Как Фунтик сбегает от Белладонны, но потом возвращается в ее объятия как блудный сын.
Ёжик теряется в тумане, а точнее в дыму, когда своим кадилом помахал патриарх. Ёжик ходит по лесу и пытается обратить в православие лошадку и медвежонка.
12 месяцев превратятся в 12 апостолов. И у костра будут не греться, а жечь рэперов. В какой-то момент к ним придет девочка со словами «меня к вам матушка послала…»
Ну а главным станет мультфильм “Каникулы Бонифация”. Посудите сами. В этом мультфильме, все как в РПЦ. Туда приходят люди и жертвуют деньги в надежде на чудо. Приводят знакомых, и те тоже платят, тоже надеясь на чудо. И все вместе смотрят на представителей церкви с неким благоговением. А те просто выполняют свою работу, даже когда не очень этого хотят.
Но почему только Союзмультфильм? Давайте не будем останавливаться. Нужно передать РПЦ еще несколько зданий. В первую очередь завод “АвтоВаз”. Потому что это чудо, если эти машины могут ехать. А в движение их приводит только вера водителя и, конечно, три иконки.
Останкинская телебашня, потому что у сотрудников церкви появится возможность быть чуточку ближе к своему работодателю и к главному.
А еще надо передать и преисподнюю, где толпы людей мучаются и страдают в вагонах – московский метрополитен.
Передать следует и чистилище - это здания поликлиник - приходишь туда с легкой простудой, а уходишь с нервным истощением. Так нервы почистят, что любой "паспортный стол" тебе раем покажется. Их, кстати, тоже следует передать РПЦ. Все эти места почти святые, ведь чаще всего там вспоминают Бога и мать.
Ну и однозначно надо передать церкви мост в Крым. Потому что даже если не достроят, смогут ходить на исконно русскую землю пешком.
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