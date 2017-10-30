В новом выпуске "Держитесь там" Андрюс Тапинас представляет новое политическое шоу "Голос-2018", придумывает мультфильмы от РПЦ, а также просит его ущипнуть.

Здание Никольского храма, которое занимала студия «Союзмультфильм», передано Русской православной церкви. Mультики теперь заиграют новыми, духовными красками.Кукольные же мультфильмы сразу предадут анафеме. Потому что даже святые отцы когда-то были детьми и, как все, ненавидели кукольные мультфильмы.

Что же касается рисованной анимации, тут ожидаем отличных православных ремейков на всеми любимые мультфильмы. В ближайшее время мы увидим:

Как Фунтик сбегает от Белладонны, но потом возвращается в ее объятия как блудный сын.
Ёжик теряется в тумане, а точнее в дыму, когда своим кадилом помахал патриарх. Ёжик ходит по лесу и пытается обратить в православие лошадку и медвежонка.

12 месяцев превратятся в 12 апостолов. И у костра будут не греться, а жечь рэперов. В какой-то момент к ним придет девочка со словами «меня к вам матушка послала…»

Ну а главным станет мультфильм “Каникулы Бонифация”. Посудите сами. В этом мультфильме, все как в РПЦ. Туда приходят люди и жертвуют деньги в надежде на чудо. Приводят знакомых, и те тоже платят, тоже надеясь на чудо. И все вместе смотрят на представителей церкви с неким благоговением. А те просто выполняют свою работу, даже когда не очень этого хотят.

Но почему только Союзмультфильм? Давайте не будем останавливаться. Нужно передать РПЦ еще несколько зданий. В первую очередь завод “АвтоВаз”. Потому что это чудо, если эти машины могут ехать. А в движение их приводит только вера водителя и, конечно, три иконки.

Останкинская телебашня, потому что у сотрудников церкви появится возможность быть чуточку ближе к своему работодателю и к главному.

А еще надо передать и преисподнюю, где толпы людей мучаются и страдают в вагонах – московский метрополитен.

Передать следует и чистилище - это здания поликлиник - приходишь туда с легкой простудой, а уходишь с нервным истощением. Так нервы почистят, что любой "паспортный стол" тебе раем покажется. Их, кстати, тоже следует передать РПЦ. Все эти места почти святые, ведь чаще всего там вспоминают Бога и мать.

Ну и однозначно надо передать церкви мост в Крым. Потому что даже если не достроят, смогут ходить на исконно русскую землю пешком.

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