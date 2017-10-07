В Западной Европе пенсионеры отправляются в путешествия, чтобы увидеть свет. С пенсиями на постсоветском пространстве тот свет увидеть проще, чем заплатить за этот.
Существует поговорка «Береги честь смолоду». Интерпретируя ее под нашу сегодняшнюю тему, скажем: «Готовься к пенсии смолоду». И чтобы молодые люди думали о пенсии со школьной скамьи, запущен обучающий интернет-проект «Школьникам о пенсии».
Это отличная идея! Симуляторы нужны, чтобы действительно разобраться во всей этой «взрослой жизни». Например, симулятор благодарности: как, кому и главное сколько пожертвовать, если вам оказал услугу врач, инспектор, местный депутат.
Или симулятор ЖКХ. Ты заполняешь на сайте анкету, потом ждешь пару часов в виртуальной очереди, чтобы узнать, что тебе нужна еще одна бумажка и уровень надо начинать заново.
Можно создать более интересные модели. Скажем, симулятор простого журналиста: каждый вечер ты заливаешь соловьиной трелью людям о том, как хорошо им живется, а сам летаешь к себе на виллу в Италию.
И под конец - симулятор политика. Тут все просто: нужно ежегодно перед выборами обещать, что все будет лучше, всего будет больше и не забывать добавлять, что в следующем году. Особенно накануне Нового года, когда люди верят в чудеса.
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