В новом выпуске сатирического шоу «Держитесь там» Андрюс Тапинас рассуждает об ошибках и православном рэпе. О том, как отличить литовца от латыша. О поминках телевизионного просвещения и здравии президентов.

Вчера исполнилось девять дней, как в России вручили премию Тэфи – награду в области телевидения. Мы решили помянуть этот факт. Не чокаясь.

Откроем вам секрет получить заветную статуэтку Орфея может каждый. Да, не удивляйтесь. Представляем вам ТЭФИ-конструктор «Как собрать правильную передачу». В конструкторе четыре детали: подходящий герой, подходящий враг, негативные обстоятельства и риторический вопрос.

Давайте разбирать на примерах:

Первая деталь, основа. Героем должен выступить кто-то русский - ведь таким образом передача становится гораздо патриотичней. Таким героем может стать «русский патриарх», «русский народ», «русский президент».

Антигероем обязательно должен выступить, кто-то тупой из монологов Задорнова и тот, кого не поддерживает Кремль. Сравнивать прозападного тупого героя и русского победителя - всегда приятно. Это конечно оппозиция, американцы и хохлы.

Следующие детали - негативные обстоятельства. Они могут быть простые: «обольщает», «задевает», «насилует», «ущемляет права русских». Прикручиваем их сюда.

Риторический вопрос поставить тоже очень легко: «Что делать», «Как быть», «Кто виноват».

Соединяем все вместе и получаем новые темы для программы на телеканале «Россия».

Русского патриарха обольщают американцы. Что делать?
Русский народ задевает оппозиция. Как быть?
Хохлы насилуют русского президента. Кто виноват?
Ну и конечно: хохлы, американцы, оппозиция - ущемляют права русских. Что делать? Кто виноват? Как быть?

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