Вчера исполнилось девять дней, как в России вручили премию Тэфи – награду в области телевидения. Мы решили помянуть этот факт. Не чокаясь.
Откроем вам секрет получить заветную статуэтку Орфея может каждый. Да, не удивляйтесь. Представляем вам ТЭФИ-конструктор «Как собрать правильную передачу». В конструкторе четыре детали: подходящий герой, подходящий враг, негативные обстоятельства и риторический вопрос.
Давайте разбирать на примерах:
Первая деталь, основа. Героем должен выступить кто-то русский - ведь таким образом передача становится гораздо патриотичней. Таким героем может стать «русский патриарх», «русский народ», «русский президент».
Антигероем обязательно должен выступить, кто-то тупой из монологов Задорнова и тот, кого не поддерживает Кремль. Сравнивать прозападного тупого героя и русского победителя - всегда приятно. Это конечно оппозиция, американцы и хохлы.
Следующие детали - негативные обстоятельства. Они могут быть простые: «обольщает», «задевает», «насилует», «ущемляет права русских». Прикручиваем их сюда.
Риторический вопрос поставить тоже очень легко: «Что делать», «Как быть», «Кто виноват».
Соединяем все вместе и получаем новые темы для программы на телеканале «Россия».
Русского патриарха обольщают американцы. Что делать?
Русский народ задевает оппозиция. Как быть?
Хохлы насилуют русского президента. Кто виноват?
Ну и конечно: хохлы, американцы, оппозиция - ущемляют права русских. Что делать? Кто виноват? Как быть?
"Держитесь там": как работает конструктор российского телевидения (23)
В новом выпуске сатирического шоу «Держитесь там»...
На джипах по литовскому бездорожью – страсть которая объединяет (12)
Корреспондент DELFI побывал на одной из гонок, которое...
Не подключившимся к канализации жителям назначены штрафы (18)
Инспекторы Агентства охраны природы Пасвальского...
На горе Гедиминаса - новые опасные образования (77)
Дождь продолжает "смывать" гору Гедиминаса – 11 октября...
В Польшу - не только за продуктами: что еще оттуда везут соотечественники (26)
Жители Литвы ездят в польские торговые центры не...
TOP новостей
В Польшу - не только за продуктами: что еще оттуда везут соотечественники (26)
Жители Литвы ездят в польские торговые центры не...
На горе Гедиминаса - новые опасные образования (77)
Дождь продолжает "смывать" гору Гедиминаса – 11 октября...
Литва официально признала, что ее пограничники нарушили границу Беларуси (15)
Литва официально подтвердила, что ее пограничники...
Упор лежа. Как выглядит служба по призыву в современной литовской и эстонской армии (79)
В Литве и Эстонии призыв остался, а медицинские...
Климатолог: такого сентября в Литве не было 50 лет (5)
Такого дождливого сентября в некоторых регионах Литвы...