Депутаты вернулись после отпусков. Работа кипит. Но большинство граждан не так интересует работа Думы, как зарплаты депутатов за эту работу. Точных данных по зарплатам, а точнее по доходам депутатов, у нас нет. Да их ни у кого нет. Но! Мои ребята, то есть наши эксперты, нашли способ составить рейтинг богачей в Госдуме. Где и на какую сумму отдохнул депутат будем определять по загару.

Наша новая рубрика: НЭП - Независимые Эксперты Прибалтики. Со своим расследованием - Евгений Правдивый.

Самые бледные депутаты – самые богатые. Потому что в России чем больше у тебя денег, тем больше ты за них переживаешь. От того и бледность лица. Да и в подвале, где депутаты хранят свои денежки, солнца нет. Они там все лето каждый доллар пересчитывали.

Самый загорелый депутат – самый честный, то есть самый бедный. Каждый день с утра до ночи с перерывом на шашлыки он работал на даче. А дача – это не подарок от богатых друзей, как многие могут подумать. Это шесть соток труда, бессмысленного и беспощадного. Вот вам и импортозамещение, как минимум польских яблок. А если у тебя еще и корова – это сыр, творог и молоко. Значит, государственный бюджет доить не придется.

Если у депутата загорела одна рука, то он тоже честный и бедный. Ездил на отечественном авто с открытым окном, потому что у них обычно не работают кондиционеры. Или вовсе отсутствуют. Если депутат загорел выше колен, значит море ему было по колено. А море по колено – это Балтийское или Азовское. В обоих случаях вражеская территория. Отдыхать н вражеской территории не каждый может себе позволить, значит, такой депутат небедный.

Если у депутата облезла кожа, значит он змеюка поганая и пресмыкающийся. А кто в думе пресмыкается, тот живет неплохо. И помните, уважаемые депутаты, надо мазаться кремом! Как говорится, не подмажешь, не поедешь. С мигалками по пробкам.