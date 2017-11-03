В новом выпуске шоу "Держитесь там" Андрюс Тапинас о тихом столетии революции, о Ленине, который читает рэп и идет за хлебом, а также о потерянных именах.

С начала Октябрьской революции в России исполнилось сто лет. К победе коммунизма так и не пришли, хотя некоторые до сих пор верят и ждут. Чего ждут - непонятно. Может, что вновь раздастся выстрел "Авроры" и разбудит Ильича?!

И вот открывает он глаза, стучит в стекло своей хрустальной кровати: «Ребята, товарищи, выпустите меня». Ребята, которые караулили вождя, вряд ли чему-то удивятся, потому что, мне кажется, их готовят к такому повороту событий. Иначе зачем они там стоят - понять сложно.

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И ребята выпустят, и выйдет он на Площадь Красную и встретит там двойников (двух своих и одного – Сталина), и получит по щам от них, потому что это их территория! Затем по щам отхватит в тот момент, когда в Кремль пройти захочет, так как простым смертным туда нельзя.

И пойдет он гулять по Москве, и будет мерцать реклама с достижениями капитализма на экранах, а вместо повозок автомобили, и надписи иностранные и музыка иноземная гремит. Увидит плакаты «Матильды» и сам перекрестится. Православные активисты с иконами у кинотеатра окажутся бывшими коммунистами.

Смартфоны, интернет, автомобили, москвички с накаченными губами и прочие блага цивилизации будут травмировать психику Владимиру Ильичу. И только в хлебной лавке, станет Володе легче после вопроса “наличными или карточкой?”

Самая популярная профессия теперь фриланс. И опыт Ленина в разговорном жанре пригодится либо в стэндапе либо в рэпе. И там и там хватает людей картавых. Вот только над лозунгами придется поработать землю крестьянам, заводы рабочим, лофты фрилансерам!

Удивляться вождь пролетариата будет долго. Например тому, что заводы у рабочих уже сто лет, а светлое будущее еще не наступило.

Но что больше всего удивит Ленина, что за эти сто лет ничего не произошло в главной идее “Чтобы всем все поровну”. У царской власти по прежнему яхты, виноградники и поместья, а у народа надежды, обещания и вера. Посмотрит Ленин на всё это скажет: «Закопайте меня, пожалуйста. А сами Держитесь тут. Встретимся еще через сто лет». А мы с вами через неделю.

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