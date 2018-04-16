"Держитесь там" в эти дни вспоминает о том, что пятьдесят семь лет назад Юрий Гагарин “поехал” на орбиту Земли и облетел планету.

В этом выпуске Андрюс Тапинас выясняет, зачем в Казахстане ищут миллионеров, почему в Литве не стреляют из лука, и что творится в космосе.

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