Предлагают установить, что размещение как стационарных, так и мобильных постов контроля скорости возможно только при наличии знака "Контроль скорости".
По словам Гайжаускаса, подготовить такой проект заставил тот факт, что в Литве стали широко использовать мобильные радары.
"Мобильные радары – отличное средство контроля скорости, предназначенное для регулирования движения в самых аварийных местах. Однако оно должно носить превентивный характер, а не выполнять функцию наказания или запугивания", – считает депутат.
Он отметил, что из имеющейся в публичном пространстве информации видно, что водителей новая система пугает: они чувствуют напряжение, больше концентрируются не на дороге, а на обочинах, проверяя, нет ли радара.
"Мало того, подъехав к такому радару, водители начинают тормозить, не проверив, безопасно ли это, что представляет опасность для других участников движения. Кроме того, в социальном пространстве водители активно обмениваются фотографиями этих радаров и указывают, где они стоят. В результате радары вместо того, чтобы содействовать безопасности на дорогах, побуждают водителей пользоваться телефонами, резко тормозить и держат водителей в постоянном напряжении. Кроме того, размещение радаров в незаметных местах вызывает у водителей недовольство полицейскими", – считает Гайжаускас.
Всего этого, по его мнению, можно избежать, если перед такими радарами ставить предупреждающие знаки.
"Благодаря таким знакам, водители будут замедлять скорость в нужном месте, не будут чувствовать напряжения, не будут пользоваться телефонами, чтобы информировать других о радаре, в результате опасность для окружающих снизится. Благодаря этому радар будет выполнять превентивную функцию и не будет пугать водителей", – заметил депутат.
На данный момент по закону перед такими радарами предупреждающие знаки не ставят. Такие знаки ставят только перед стационарными радарами.
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