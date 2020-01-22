Председатель парламентского Комитета нацбезопасности и обороны "крестьянин" Дайнюс Гайжаускас предлагает поправку к Кодексу об административных правонарушениях, в которой предлагает отмечать знаками места, где устанавливают мобильные радары.
Greičio matuoklis
Greičio matuoklis
© Policija

Предлагают установить, что размещение как стационарных, так и мобильных постов контроля скорости возможно только при наличии знака "Контроль скорости".

По словам Гайжаускаса, подготовить такой проект заставил тот факт, что в Литве стали широко использовать мобильные радары.

"Мобильные радары – отличное средство контроля скорости, предназначенное для регулирования движения в самых аварийных местах. Однако оно должно носить превентивный характер, а не выполнять функцию наказания или запугивания", – считает депутат.

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Он отметил, что из имеющейся в публичном пространстве информации видно, что водителей новая система пугает: они чувствуют напряжение, больше концентрируются не на дороге, а на обочинах, проверяя, нет ли радара.

"Мало того, подъехав к такому радару, водители начинают тормозить, не проверив, безопасно ли это, что представляет опасность для других участников движения. Кроме того, в социальном пространстве водители активно обмениваются фотографиями этих радаров и указывают, где они стоят. В результате радары вместо того, чтобы содействовать безопасности на дорогах, побуждают водителей пользоваться телефонами, резко тормозить и держат водителей в постоянном напряжении. Кроме того, размещение радаров в незаметных местах вызывает у водителей недовольство полицейскими", – считает Гайжаускас.

Всего этого, по его мнению, можно избежать, если перед такими радарами ставить предупреждающие знаки.

"Благодаря таким знакам, водители будут замедлять скорость в нужном месте, не будут чувствовать напряжения, не будут пользоваться телефонами, чтобы информировать других о радаре, в результате опасность для окружающих снизится. Благодаря этому радар будет выполнять превентивную функцию и не будет пугать водителей", – заметил депутат.

На данный момент по закону перед такими радарами предупреждающие знаки не ставят. Такие знаки ставят только перед стационарными радарами.

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