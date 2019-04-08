Использованию водительского удостоверения в качестве удостоверения личности противится Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), между тем Минфин и Министерство экономики и инноваций, а также Центробанк Литвы это решение одобряют.

"Безопасность от этого не снизится. Нынешние водительские права и идентификационные карты (ID) - документы похожего уровня", – сказал BNS министр экономики Виргиниюс Синкявичюс.

Поправки к закону о превенции отмывания денег и финансирования террористов предложил депутат Андрюс Палёнис. Парламент в первом чтении одобрил поправки, осталось лишь одно голосование.

По словам главы "Инвестируй в Литве" Мантаса Катинаса, необходимо разрешить использование прав в качестве удостоверения личности, чтобы создать более благоприятные условия для компаний, которые из-за Brexit будут переводить свою деятельность в Литву.

"Очень важно понять, что мы находимся в контексте Brexit – тут двойное давление, двойной шанс. Если мы опоздаем с принятием поправок на год, то утратим 80% ценности, которая сейчас есть", – сказал Катинас.

"Когда конкурентоспособность пропадает, восстановить ее непросто. Может быть, что позже Литва не будет достаточно конкурентоспособной", – прибавил он.

По словам Катинаса, такое решение ждут многие компании, как те, что действуют в Литве, так и те, которые хотели бы прийти сюда. По его словам, это позволило бы возобновить дискуссии о Google, которая на прошлой неделе сообщила, что вместо Литвы выбрала Ирландию.

"Если бы удалось принять этот закон, позволяющий прогрессивно идентифицировать клиентов, то тот же вопрос Google снова появился бы (...) У Google еще есть литовская лицензия, она действует. Быть может, более современный порядок идентификации клиентов побудит компанию начать бизнес", – сказал Катинас.

"Риск в том, что в противном случае эта лицензия останется неактивированной и перестанет действовать, поскольку компании сложно работать в условиях такого регулирования на нашем рынке", – прибавил он.

Председатель Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас во время обсуждения этих поправок воздержался. Он сказал, что будет тормозить их принятие в парламенте, поскольку это помешает правоохране пресекать отмывание денег.

"Только поэтому пока этот закон не должен приниматься. Пока требования к защите и подаче информации в водительских правах, формат документа не стандартизированы на всей территории Евросоюза", – сказал Якелюнас.

Член комитета Миколас Маяускас обещал искать поддержку депутатов, чтобы поправки вынесли на повестку.

"Надо реально оценить возможности принятия этого закона", – сказал он.

Якелюнас же сказал, что если поправки окажутся в повестке, он попросит снять их.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис обещает, что на следующей неделе фракция обсудит эти поправки. Он не исключает, что из-за связанных с ними рисков, поправки будут отклонены.

"Если увидим, что эту тему не стоит развивать, что ее надо закрыть, возможно, надо голосовать и покончить с ней", – сказал он.

Карбаускис не скрывал, что скептически относится к использованию водительского удостоверения в качестве документа идентификации личности.

"Если сделать открытие счета в Литве либеральнее, то можем дойти до этого. Соседние страны ужесточают порядок, а мы действуем в обратном направлении. Привлекаем внимание всех, кто заинтересован. В чем проблема, почему сложно принести документ, если хочешь открыть счет?", – вопрошал Карбаскис.

Он сказал, что сомневается в финансовых компаниях, призывающих разрешить использование прав для идентификации личности. Карбнаускис подчеркнул, что поправки проталкивает и лоббирует депутат Андрюс Кубилюс, сын которого работает в Google.

Маяускас признал, что использование водительского удостоверения представляет определенный риск, но его легко устранить.

"На 100% от обмана не защитишься, но надо защищаться и от больших процентов, надо что-то делать,чтобы жители Литвы не были заложниками Скандинавских банков. (...) Сейчас у нас высокая процентная ставка, дорогое обслуживание счетов, дорогая плата за денежные переводы, обналичивание средств. Единственный способ изменить это - конкуренция", – сказал депутат.

Наличие рисков не отрицала и депутат Раса Будбергите, но она заметила, что с ними вопрос должны решить соответствующие ведомства.

"К нам крупные компании в сфере ИТ, за которыми будущее, не придут, если мы не возьмем на себя некоторый риск. (...) Справи,мся ли мы с риском, это дело служб. В СРФП недостаточно специалистов, они не раз говорили, что нужно хотя бы 5 аналитиков", – сказала Будбергите.

Депутат Кястутис Главяцкас выразил сомнения в связи с тем, что расширение fintech в Литве остановится, если водительское удостоверение не смогут использовать в качестве документа для удостоверения личности.

Парламентский департамент права также отмечает, что права не являются подходящим для идентификации личности документом.

СРФП повторяет, что без всех необходимых данных в документе нельзя обуздать риск в сфере финансов. Позже служба заявила, что было бы легче, если бы в ней было увеличено число специалистов.

Представители Минфина и ЦБ заверили, что положительный исход в этом вопросе способствовал бы привлечению инвестиций.

Водительское удостоверение в качестве идентификационного используют в Великобритании, Эстонии, Дании, Исландии, Швеции, Чехии и на Мальте.