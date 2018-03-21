Такое предложение зарегистрировала парламентская фракция Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.
"Демографические исследования показывают угрожающую тенденцию - рождаемость снизилась ниже уровня, обеспечивающего смену поколений. Такая ситуация и прогнозы заставляют озаботиться проблемой снижения уровня рождаемости в Литве и немедленно искать соответствующие решения. По подсчетам ООН, в конце этого столетия в Литве останется всего 2,453 млн. жителей, но с точки зрения перспективы сегодняшнего дня, когда низкая рождаемость, высокая смертность, высокий уровень эмиграции в комплексе обуславливают быстрые темпы сокращения популяции в Литве (одни из самых быстрых в Европе и во всем мире), поэтому положение печальное",- сказала староста фракции Рита Тамашюнене.
С 2018 г. был уничтожен механизм дополнительного необлагаемого налогами размера для родителей, вместо этого на детей платят по 30 евро в месяц.
"Большая часть семей из-за упразднения ДННР с 2018 г. получают меньшую зарплату. Снижение этой суммы компенсируется выплатами на детей, однако в результате доходы семей не увеличились", - указали авторы предложения.
Авторы проекта указывают, что средства на осуществление этого решения обеспечит повышение налогов на сигареты и дизельное топливо.
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