С целью повышения рождаемости депутаты предлагают со следующего года увеличить выплаты на детей (так называемые "детские" деньги) до 60 евро в месяц, а с 2020 года - до 120 евро.
© DELFI / Andrius Ufartas

Такое предложение зарегистрировала парламентская фракция Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

"Демографические исследования показывают угрожающую тенденцию - рождаемость снизилась ниже уровня, обеспечивающего смену поколений. Такая ситуация и прогнозы заставляют озаботиться проблемой снижения уровня рождаемости в Литве и немедленно искать соответствующие решения. По подсчетам ООН, в конце этого столетия в Литве останется всего 2,453 млн. жителей, но с точки зрения перспективы сегодняшнего дня, когда низкая рождаемость, высокая смертность, высокий уровень эмиграции в комплексе обуславливают быстрые темпы сокращения популяции в Литве (одни из самых быстрых в Европе и во всем мире), поэтому положение печальное",- сказала староста фракции Рита Тамашюнене.

Статьи по теме:
Лазутка о принятии решения о "детских" деньгах: это некрасивая игра  (2)
В невыплате "детских" денег Сквернялис винит Вильнюсскую мэрию  (2)

С 2018 г. был уничтожен механизм дополнительного необлагаемого налогами размера для родителей, вместо этого на детей платят по 30 евро в месяц.

"Большая часть семей из-за упразднения ДННР с 2018 г. получают меньшую зарплату. Снижение этой суммы компенсируется выплатами на детей, однако в результате доходы семей не увеличились", - указали авторы предложения.

Авторы проекта указывают, что средства на осуществление этого решения обеспечит повышение налогов на сигареты и дизельное топливо.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Незаплатившие "детские" деньги мэрии будут платить пеню (3)

Администрации Вильнюсской, Купишкского, Клайпедского и...

Родители не получают "детские" деньги и становятся должниками (16)

Вильнюсцы, воспитывающие детей, до сих пор не получили...

Общество

В прошлом году количество эмигрантов сократилось (2)

В прошлом году, по окончательным данным, из Литвы...

Депутаты предлагают увеличить выплаты на детей (2)

С целью повышения рождаемости депутаты предлагают со...

Главе кадетского лицея предъявлены подозрения в злоупотреблениях

Директору действующего в Каунасе кадетского лицея им....

ССР Литвы должна уделять основное внимание конкурсным закупкам (3)

Занимающаяся расследованиями коррупции Служба...

Рано обрадовались: эмиграция снова превысила иммиграцию (61)

Одна ласточка весны не делает, а один положительный...

TOP новостей

Рано обрадовались: эмиграция снова превысила иммиграцию (61)

Одна ласточка весны не делает, а один положительный...

Готовится серьезная реформа больниц: в планах отказ от районных (84)

Минздрав Литвы готовит план реорганизации сети...

Водителей в Литве ждет новшество (16)

Обгон на участках, отмеченных сплошной линией – маневр,...

Повышение содровских взносов: сколько работников уволили (4)

С начала этого года за работников, которые получают...

Депутаты предлагают увеличить выплаты на детей (2)

С целью повышения рождаемости депутаты предлагают со...