"В населенных пунктах и жилых зонах, где больше пешеходов, увеличивается и риск нанести больший ущерб в случае превышения скорости. Между тем за городом этот риск снижается. Поэтому в проекте предложено дифференцировать штрафы за превышение скорости в зависимости от того, в каком месте были нарушены ПДД", – сказал Пуйдокас.

В соответствии с предложением, превышение скорости вне населенного пункта на 10 км/ч грозит предупреждением (как и сейчас), однако за такое превышение скорости в пределах населенного пункта предлагают ввести штраф в размере 5–15 евро, а жилой зоны – 15–45 евро.

Если скорость будет превышена на 10-20 км/ч за городом предлагают снизить штраф до 5–15 евро, в населенном пункте ввести штраф в размере 12–30 евро, а в жилой зоне - 45–120 евро. Подобные перемены, когда штрафы снизятся за превышение скорости за городом и увеличатся в населенных пунктах и жилых зонах, предлагаются и за превышение скорости в интервалах до 50 км/ч.

За превышение скорости на 40, но до 50 км/ч сейчас грозит штраф в размере 170–230 евро. В соответствии с этим предложением, за такое превышение скорости за городом грозит штраф в размере 120–170 евро, в населенных пунктах - 170–230, а жилых зонах - 450–550 евро, а для тех нарушителей, у которых нет прав – до 700 евро.

Сейчас самый большой штраф полагается за превышение скорости больше чем на 50 км/ч. Водителям придется выложить не только 450–550 евро, но и расстаться с водительским удостоверением (на 1-6 месяцев). Пуйдокас предлагает за такое нарушение за городом штраф в размере 170–230 евро, в населенных пунктах – 450-550 евро и сохранить лишение прав на 1-6 месяцев.

За превышение скорости на 60 км/ч, в соответствии с поправками, грозит штраф 450–550 евро, а для тех, у кого нет прав – 450–700 евро.