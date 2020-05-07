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Депутаты литовского парламента предлагают увеличить однократные выплаты до 300 евро и выделять их, оценивая доходы получателей. Такое предложение зарегистрировали депутаты Кястутис Главяцкас, Альгирдас Буткявичюс, Симонас Гентвилас, Альгирдас Сисас, Раса Петраускене, Агне Билотайте.
Депутаты предлагают увеличить однократные выплаты до 300 евро
© DELFI / Andrius Ufartas

В соответствии с проектом, право на получение однократного пособия получат люди, чьи месячные доходы за последние 3 месяца до назначения выплаты не превышали 600 евро.

С учетом того, что выплату предлагают увеличить, ее хотят выплатить в два приема - по 150 евро в июле и в августе.

"Чтобы в проекте была указана цель: "способствовать снижению нищеты среди граждан пенсионного возраста и инвалидов", установить, что такие выплаты назначат людям, нуждающимся в помощи (...). Предлагаем пополнить закон установкой, что однократные выплаты будут назначены после оценки доходов человека, параллельно увеличив выплаты",- указали инициаторы предложения.

7 мая парламент должен решить вопрос назначения одноразового пособия в размере 200 евро. Его предлагается выплатить всем, кто до 31 декабря 2020 был или получит пенсию по старости. Получат выплаты пенсионеры по старости, инвалиды, вдовцы и вдовы, лица, утратившие кормильца, получатели компенсаций за работу в сложных условиях, пенсионные пособия и т.д.

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