Депутаты предлагают платить зарплату 4 раза в месяц

Согласно Трудовому кодексу, зарплату в Литве платят два раза в месяц - аванс и зарплату. По желанию работника зарплату могут платить раз в месяц.

"Многие люди живут от зарплаты до зарплаты. В последнее время их становится все больше, мы видим, как быстро увеличивается социальная разобщенность и нищета. Люди живут от аванса до зарплаты, от зарплаты до аванса и так снова тянется до зарплаты. А если денег не хватает, часто берут быстрые кредиты.

Было бы логично в данном случае расширить возможность работников получать зарплату чаще. Почему бы не воспользоваться практикой некоторых стран, где зарплату платят каждую неделю? Почему не предоставить жителям возможность чаще получать зарплату? Если есть возможность получать зарплату не 2, а 1 раз в месяц, надо бы предоставить возможность получать зарплату чаще, например, каждую неделю", – сказал депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Эту поправку зарегистрировали депутаты "Порядка и справедливости".

Жемайтайтис считает, что надо узаконить такое положение в ТК.

Конкретные сроки выплаты зарплаты, место выплаты и порядок установлены в коллективных рабочих соглашениях. Однако, по словам Жемайтайтиса, немногие работники могут включить в такое соглашение более частое получение зарплаты. K

"Мы понимаем, что наша инициатива не решит проблему нищеты и увеличения социальной разобщенности. Важнее было бы принять такое решение, которое способствовало бы повышению уровня жизни, повышению зарплат. Пока правящие и оппозиция заняты выяснением личных отношений, драками за вотумы недоверия, не сходят с бочек на митингах, дерутся за досрочных выборы или создают разные комиссии, кто-то ведь должен работать", – пошутил Жемайтайтис.