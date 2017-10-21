Представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей в парламенте предлагают внести в бюджет на следующий год поправку, предусматривающую выплату пенсионерам перед Рождеством по 100 евро надбавки к пенсиям.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Как сказано в сопроводительном документе, эта надбавка выплачивалась бы ежегодно в декабре месяце.

"Сеньоры смогли бы потратить дополнительные деньги на подготовку к Сочельнику и Рождеству, т.е. на внутреннее потребление, поэтому деньги вернуться в бюджет только в иной форме. В проекте мы намеренно не предлагаем дифференцировать сумму в зависимости от размера пенсии, поскольку не хотим вносить разлад из-за больших или меньших надбавок", - сказано в документе.

По словам инициаторов, такая модель дополнительной надбавки успешно работает и в других странах, например, Греции, Испании, Польша завершает подготовку законодательной базы для выплаты однократной надбавки к пенсии в размере 500 злотых.

Инициаторы проекта – члены фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Збигнев Единский и Ванда Кравчонок.

Эта идея потребует дополнительно 50-60 млн. евро.

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