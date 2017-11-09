Депутаты парламента Литвы обвиняют своего коллегу, старосту смешанной фракции Линаса Бальсиса в том, что он приходит в парламент в нетрезвом виде.
Linas Balsys
© DELFI / Tomas Vinickas

"Коллега нередко бывает в зале заседаний, как я думаю, нетрезвым", – сказала журналистам TV3 депутат Аушра Малдейкене.

То, что от Бальсиса исходил запах алкоголя подтвердил и лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

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"Во время совещания старост депутат Линас Бальсис пришел, сел, с трудом отодвинув стул, сразу налил себе воды", – рассказал "крестьянин" Арвидас Некрошюс.

Малдейкене сказала журналистам LNK, что ушла с поста заместителя председателя смешанной группы депутатов, поскольку, по ее словам, Бальсис полгода почти не появляется в парламенте, не выполняет функции старосты фракции, например, на совещании старост при обсуждении повестки пленарного заседания.

Телевидению Lietuvos rytаs сам Бальсис сказал, что редко бывает в парламенте из-за проблем с позвоночником, а не из-за алкоголя и сказал, что Малдейкене распространяет слухи.

"Я не абстинент, конечно, нет – я сторонник французской культуры, пью вино, с этим все нормально", – сказал он по телефону.

Представитель Литовской партии зеленых Бальсис выбран в парламент второй раз подряд, до этого он работал пресс-секретарем президента Литвы Дали Грибаускайте, журналистом.

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