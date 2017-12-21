За постановление Cейма по поводу применения летнего времени проголосовали 76 депутатов, "против" были семь, столько же воздержались.
Постановлением депутаты предложили правительству начать консультации с Еврокомиссией по возможности изменить положения Директивы 2000/84/EB так, чтобы предоставить каждому государству Евросоюза самому решать вопрос о применении летнего времени на собственной территории с учетом результатов анализа воздействия смены времени.
Правительству также предлагается, при необходимости провести социологический опрос населения по вопросу применения летнего времени.
В среду Правительство Литвы заявил, что начнет дискуссии на уровне ЕС по упомянутой директиве.
Литовские политики не первый год обсуждают возможности отказа от так называемого летнего времени, однако на сей раз они надеются на больший прорыв, поскольку этот вопрос стали поднимать такие страны, как Польша и Финляндия.
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