Напомним, что в новом парламенте не будет: Гедиминаса Киркиласа, Ирены Шяулене, Ирены Дегутене, Юозаса Бернатониса, Валериюса Симуликаса, Аудроне Янкувене, Расы Петраускене, Бронюса Брадаускаса, Антанаса Бауры, Оны Валюкявичюте, Ауримаса Гайджюнаса, Линаса Линкявичюса, Гедиминаса Василяускаса, Кястутиса Бацвинки, Альфредаса Науседы, Пятраса Невулиса, Аушры Папиртене, Витаутаса Растяниса, Юозаса Римкуса, Лаураса Стацявичюса, Левуте Станювене, Аудриса Шимаса, Виргинии Вингрене, Дарюса Каминскаса, Римаса Андрикиса, Арунаса Гумуляускаса, Кястутиса Смирноваса, Виды Ачене, Альгимантаса Киркутиса, Лаймуте Маткявичене, Виргилиюса Подяриса, Виктораса Ринкявичюса, Пятраса Валюнаса, Раймундаса Мартинелиса, Гинтараса Вайчекаускаса, Юозаса Имбрасаса, Асты Кубилене, Андреюса Станчикаса, Йонаса Лесиса, Мантаса Адоменаса, Ирины Розовой, Збигнева Единского, Ярослава Наркевича, Повиласа Урбшиса, Артураса Скарджюса, Гинтараса Стяпонавичюса, Кястутиса Барткевичюса, Альгимантаса Саламакинаса, Линаса Бальсиса, Витаутаса Камблявичюса, Ванды Кравчонок, Римантаса Синкявичюса, Римантаса-Йонаса Дагиса, Пятраса Чимбараса, Раминты Поповене, Наглиса Путейкиса, Эгидиюса Варейкиса, Михала Мацкевича, Леонарда Талмонта.

Больше других в парламенте отработали Гедиминас Киркилас, Ирена Дегутене и Ирена Шяулене, которые претендуют на самые большие выходные пособия (по предварительным данным это 23 000 евро "на бумаге").

Представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала Delfi, что в 2020 г. выделены следующие средства: на выходные пособия депутатов – 1 505 000 евро; на выходные пособия помощников депутатов – 644 000 евро; на компенсации отпусков помощникам депутатов – 473 000 евро, но выясняется, что на это потребуется намного больше средств - около 820 000 евро".

Радзявичюте-Лаугалене напомнила, что выходные пособия регламентированы уставом. Выходное пособие не платят тем, кто не был переизбран.

Выходное пособие каждого депутата зависит от его средней зарплаты.

Радзявичюте-Лаугалене напомнила, что в 2016 г. были выплачены выходные пособия на сумму 1 392 000 евро, тогда повторно в парламент не попали 80 депутатов.

Повилас Урбшис, который не был переизбран в парламент, сказал Delfi, что пока не знает, какое получит выходное пособие.

"Я не углублялся в эту тему, но вообще, компенсации платят не только депутатам, но и всем госслужащим. Конечно, вопрос выплат - это всегда остается открытый вопрос", - сказал он.

По его словам, в некоторых западных странах ЕС бывшим членам государственных представительств пособия платят около года, поскольку при поиске работы они сталкиваются с определенными сложностями.

"Если человек честно трудился, у него не было доходов от другой деятельности, то ему приходится непросто. Ты из социально защищенного уровня опускаешься на менее гарантированный. Правда, может это и нормально, ведь за все время депутаты ничего не сделали, чтобы люди получали достаточные социальные гарантии. Неважно, какой работы они лишились".

"Это показывает ненадежность нашего социального окружения, но если пострадаем мы, депутаты, думаю, это будет уроком для других депутатов, чтобы они знали, что надо сделать более защищенными не только депутатов", – сказал Урбшис.

Политолог Витаутас Думбляускас на вопрос Delfi, как он оценивает такой порядок, сказал, что выходные пособия платят везде, но в данном случае вопрос вызывает размер этого пособия. Он сказал, что особенно бросается в глаза факт, что некоторые депутаты получат пособие в размере 6 средних зарплат, при том, что обычный работник, которого увольняют по желанию работодателя, получает всего две средние зарплаты.

"С этим все понятно, ведь обычно депутаты сами создают законы и заботятся о себе. С другой стороны, я понимаю, что человеку, который ушел из политики, нелегко найти новую работу, их не ценят. Напротив, я даже знаю случаи, когда над ними смеются на рынке труда. Вы ведь знаете, как у нас относятся к парламенту", – сказал политолог.

Он поделился высказыванием депутата, которая проработала в парламенте три срока, о молодых депутатах.

"Они портят себе жизнь, поскольку после того, как они покидают парламент, на них как будто клеймо ставят. <...>. Надо все по-человечески распределить, например, был такой депутат СО-ХДЛ Саулюс Печелюнас, потом он год не мог найти работу, лишь бы какая ему не подходила. Представляете, амбиции, что ты был депутатом, а сейчас, вдруг, идешь на обычную работу. Этого не позволяют амбиции, самолюбие и прочее. Так что, если сложить все, тут все достаточно неоднозначно", – сказал Думбляускас.

По его словам, единственный момент - в Литве не должно быть отдельных каст как при феодальном строе, когда проработавшие долго депутаты получают пособие за 6 месяцев, а простой работник за те же годы - две зарплаты.