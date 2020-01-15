Депутаты не отступают: все еще надеются на снижение порога для попадания в парламент

Они предлагают сделать так, что депутатом становится только тот член партии (из списка), за которого на выборах проголосовало не менее 4% избирателей (сейчас 5%). Если речь идет об объединенном списке, то должно быть не меньше 6% голосов избирателей (сейчас 7%).
То же самое касается и выборов в ЕП - по списку членами Европарламента могут стать только те кандидаты, за которых проголосовало не меньше 4% (сейчас 5%) участвовавших в выборах избирателей.
"Возможности конкуренции небольших партий, особенно если они не получают дотации из бюджета, во время выборов ограничены, по нашему мнению, это не отвечает действующему принципу демократии",- считают Урбшис, Пуйдокас и Букаускас.
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбауслис сказал, что это предложение не одобряет.
Он выступал за снижение порога для партий на выборах до 3%, но не был склонен драматизировать результат вчерашнего голосования.
"Ничего. Не хватило голосов, так не хватило. Не о чем грустить", – сказал Карбаускис.
Он заверил, что все партнеры по коалиции, участвовавшие в голосовании, были за отклонение вето.
"Просто не все депутаты пришли на заседание (...) – один точно болеет, что с другим - не знаю, возможно есть 1-2 депутата, кто был иного мнения, они не голосовали. Нам не хватило одного голоса", – сказал Карбаускис.
Он заметил, что правящие не поддержат предложение о снижении планки до 4%.
"Мы представили такое предложение, на него наложили вето, мы не смогли отклонить это вето. Что касается 4% - это не рекомендуется, мы бы нарушили рекомендацию Венецианской комиссии", – сказал Карбаускис.
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