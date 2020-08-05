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В Литве возобновились дискуссии о том, чтобы объявить 13 января праздничным выходным днем, однако представители парламентских партий, не могут договориться, от какого из праздников следует отказаться в пользу нового праздничного дня. По этой причине предлагают увеличить количество праздников, несмотря на то, что это наносит финансовый ущерб государству.
Депутаты не могут решить, от какого праздника отказаться ради 13 января
© Organizatorių nuotr.

Глава Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, комментируя сложившуюся ситуацию, сказал, что и речи не может быть о том, чтобы вычеркнули какой-то из праздников.

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"Чем больше выходных – тем лучше. Я не думаю, что в Литве их слишком много. Вообще мир идет к тому чтобы пятница была выходным, по крайней мере для представителей некоторых профессий. Это происходит из-за быстрого темпа жизни, люди теряют здоровье, нуждаются в отдыхе. Один дополнительный выходной ничего не значит. В год должно быть около 20 праздничных выходных дней", – сказал Томашевский.

Однако один из инициаторов проекта консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что каждый выходной - ущерб экономике страны.

"Легче всего было бы сказать – добавьте еще один выходной. Статистика показывает, что мы в ЕС находимся среди стран, в которых больше всего выходных, а если добавить еще один, то мы будем лидерами. Это имеет свою цену для экономики, один рабочий день оценивается в 40-50 млн. евро. Это не шутки", – сказал Кащюнас.

Между тем лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что этот день как праздничный выходной вообще не нужен. Он, правда, поддерживает Томашевского в вопросе расширения количества выходных, но как наиболее приемлемый вариант предлагает увеличить отпуск, чтобы люди могли качественно отдохнуть. Кроме того, по мнению Палуцкаса, национальные праздники можно отмечать и без объявления в эти дни выходных.

"Мы до сих пор прекрасно отмечали 13 января, ходили жечь костры и проводили другие мероприятия в этот день. Поэтому давайте не создавать дополнительный ненастоящий выходной, лучше прибавить людям дни к ежегодному отпуску, или отдельным группам людей, которые больше всего страдают от синдрома перегорания. Это нормальная практика", – сказал Палуцкас.

В начале года предлагали объявить выходным 13 января, а 1 мая сделать рабочим днем. Однако этому воспротивились профсоюзы, а Трехсторонний совет предложил отказаться от выходного 2 ноября.

Кащюнас заявил, что 1 мая - Международный день трудящихся своей важностью уступает и 2 ноября (Дню поминовения усопших) и 13 января. С ним согласилась и "крестьянка" Агне Ширинскене.

"Если бы мне надо было выбирать, я бы скорее предложила отказаться от 1 мая. Надо оценить, насколько для нашей культуры важно 1 мая, этот день у многих, вероятно, ассоциируется с советским временем, и насколько для нас важнее 2 ноября, когда мы посещаем кладбища", – сказала депутат.

Палуцкас заметил, что глупо было бы объявлять 13 января выходным вместо 1 мая, поскольку 1 мая - международный праздник, который только в Литве ассоциируется с советским временем.

Напомним, что на прошлой неделе правительство одобрило объявление 13 января праздничным выходным днем и рекомендовало в его пользу отказаться от выходного 2 ноября.

Идею объявить 13 января выходным днем поддержал и президент Литвы Гитанас Науседа.

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