Депутаты Литвы завершают сбор подписей под импичментом четырем судьям

Парламентарии предлагают начать процесс импичмента в отношении судьи Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судей Литовского апелляционного суда Валдимара Бавеяна, Виктораса Кажюса и Константина Гурина.

"Сегодня мы подготовили представление и инициируем процесс конституционной ответственности", – заявил журналистам в сейме парламентарий Витаутас Бакас.

По его словам, судьи нарушили "не только Конституции, но по нашему мнению и судебные законы, очень грубо был нарушен Кодекс судебной этики".

Представительница оппозиционных консерваторов Ирена Хаасе сказала, что судьи злоупотребляли авторитетом и служебным положением, получали незаконную имущественную выгоду, вступали в конфликт частных и общественных интересов, нарушили профессиональную этику и прочие принципы.

Политики заявили, что в среду завершится сбор необходимых 36 подписей для начала процесса импичмента, представление уже подписали представители почти всех парламентских фракций.

Президент Гитанас Науседа инициировал увольнение Э. Лаужикаса, В. Бавеяна и К. Гурина.

В представлении о начале импичмента говорится, что упомянутые судьи пристрастно действовали в пользу лиц, заинтересованных в завершении конкретных дел, брали подарки, вознаграждения у лиц, заинтересованных в завершении дел, незаконно удовлетворяли просьбы применить временные меры защиты, стремились повлиять на других судей в исходе дела.

Кроме упомянутых четырех судей, в деле о коррупции в качестве подозреваемых фигурируют еще четыре судьи – Генрихас Яглинскас из Вильнюсского окружного суда, Арунас Каминскас из Вильнюсского окружного административного суда, Гинтерас Чеканаускас из Каунасского административного суда и Робертас Райнис из Вильнюсского окружного городского суда.

Подозрения в коррупции в рамках этого дела также предъявлены шести адвокатам. В целом в деле в преступлениях различного рода подозреваются 48 человек, рассматриваются около 110 возможных преступных действий.

У правоохранительных органов есть подозрения в том, что за различные благоприятные судебные решения обещались и выплачивались взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 тыс. евро.

По данным, собранным в ходе досудебного расследования, сумма оговоренных взяток может достигать 400 тыс. евро.

Часть подозреваемых публично отрицала свою вину.