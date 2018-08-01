Члены парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис 1 августа представят проект закона, цель которого - признание Литовской коммунистической партии преступной организацией.
© AFP/Scanpix

По словам Ажубалиса, цель проекта - признание ЛКП преступной организацией, которая в годы оккупации Литвы СССР в 1940-1941 и 1944-1990 гг. способствовала утверждению диктатуры на территории оккупированной страны. Признать ЛКП организацией, которая послушно и инициативно выражала волю СССР и осуществляла ее.

"Цель этого проекта - наконец-то должным образом оценить советское прошлое и преступления, восстановить историческую справедливость", - подчеркнул консерватор.

Кащюнас подтвердил, что еще одна цель закона - гласность. Политик упомянул, что, согласно проекту, бывшим членам ЛКП, если они захотят стать кандидатами на пост президента, депутата парламента или ЕП, мэра, в обязательном порядке придется указывать этот факт биографии. Аналогично должны поступать и лица, работающие на дипломатической службе, или принимающие участие в конкурсе на пост в госучреждении. По словам Кащюнаса, они должны включить этот факт своей биографии в резюме.

Депутат напомнил, что в июне 2017 г. парламент принял резолюцию, призывающую правительство подготовить проект, согласно которому ЛКП была бы признана преступной организацией. Но, по словам Кащюнаса, парламент пока не продемонстрировал инициативу.

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