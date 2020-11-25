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Парламент Литвы 24 ноября отклонил предложение хотя бы частично работать удаленно. Правление парламента решает, как обеспечить удаленную работу депутатов в условии пандемии. Вице-спикер консерватор Паулюс Саударгас в фейсбуке делился размышлениями на эту тему.
Депутаты ищут выход: как голосовать находящимся в изоляции
© DELFI / Josvydas Elinskas

Он предложил разрешить больным или находящимся в изоляции депутатам голосовать в специальных комбинезонах.

"Вопрос, который надо решить независимо от того, будет ли удаленный вариант работы - это конституционное право присутствия на заседании и голосование. Может ли глава Минздрава, устанавливающий дистанцию, на которую изолированный человек может удаляться при выгуле собаки, лишать депутатов их конституционных прав?

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Завтра мы планируем удаленное совещание с членами НЦОЗ и другими экспертами, а потом, скорее всего, обратимся к Аурелиюсу Вериге įдля регламентации такого права. Например, может ли находящийся в изоляции человек голосовать в специальном защитном комбинезоне (я конечно преувеличиваю, может, достаточно хорошей маски или респиратора и перчаток?" – вопрошал депутат.

Он писал, что именно так работают врачи с больными пациентами.

"Речь идет о врачах, у которых есть прямой контакт с больными COVID–19, они в специальных комбинезонах, после такого контакта им не надо изолироваться", – писал вице-спикер.

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