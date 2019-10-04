Депутаты интересуются конкурсом прокладки газопровода в Польшу

Кроме того, в понедельник суд еще раз рассмотрит просьбу поигравшей на конкурсе компании MT Group временно остановить конкурс и не допустить подписание договора с победителем - компанией Alvora. Служба публичных закупок, остановившая конкурс, на следующей неделе должна объявить, может ли он продолжаться.
Председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас подтвердил BNS, что просьбу включить вопрос в заседание комитета выдвинули оппозиционные консерваторы.
Представитель консерваторов Лауринас Касчюнас сказал BNS, что у оппозиции возникли вопросы по поводу связей Alvora с Беларусью и обсуждением, происходившем в правительственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний.
"Мы хотим выяснить, как проходили обсуждения по поводу бизнес-связей Alvora в правительственной комиссии и какой была позиция Департамента госбезопасности", – сказал BNS Л. Касчюнас.
Заместитель главы MT Group, оказавшийся на втором месте на конкурсе, Симонас Куницкас подтвердил BNS, что компания уже в третий раз обратилась с просьбой временно остановить процедуры конкурса и не допустить подписание договора с Alvora.
"Надеемся, что суд наконец, учтет нашу просьбу", – добавил он.
MT Group, участвовавшая в конкурсе с партнером, польским строителем энергообъектов Rafako, утверждает, что конкурс был непрозрачным, на нем были нарушены процедуры публичных закупок. Кроме того, она сомневается и в соответствии Alvora критериям нацбезопасности, поскольку последняя якобы реализует много проектов в Беларуси.
Процедуры конкурса приостановила Литовская Служба публичных закупок (СПЗ). Она указала компании Amber Grid временно остановить конкурс до оценки СПЗ документов конкурса и решений оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid.
Alvora отозвала запланированное на следующий вторник официальное мероприятие начала прокладки газопровода, на которое были приглашены представители Литвы, Латвии, Польши, Эстонии.
Amber Grid еще в сентябре планировала подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora на сумму в 79,85 млн евро (96,6 млн евро с НДС). Стоимость предложения MT Group составляла 84,985 млн евро (без НДС).
Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше.
Протяженность всего газопровода составляет 508 км, совокупная стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.
После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки стран Балтии станут частью единого газового рынка Евросоюза.
Планируется, что газопровод будет запущен в конце 2021 года.
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