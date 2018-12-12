Такую поправку к закону об обучении зарегистрировали депутаты "Порядка и справедливости" Валентинас Букаускас, Ремигиюс Жемайтайтис, Витаутас Камблявичюс, Кястутис Барткявичюс, Юозас Имбрасас, Она Валюкявичюте, Альгимантас Думбрава.
В соответствии с проектом, "студенты, за обучение которых в Литве или за границей платило государство, по окончании учебы обязаны отработать в Литве не меньше 3 лет в течение 10 лет после окончания вуза, если государство предоставляет им возможность работать по специальности или же им придется вернуть деньги государству".
Государство гарантирует студентам, если они хорошо учатся, бесплатное обучение за счет госбюджета.
"Бывают случаи, когда студент-бесплатник, окончив вуз уезжает за границу и не остается в Литве, поскольку у него нет мотивации, так создается ситуация, при которой за деньги Литвы готовят специалистов для других стран", - указали депутаты.
Цель проекта, по словам депутата Букаускаса, - удержать в Литве молодых и образованных людей, которые в будущем будут создавать благосостояние страны.
По нынешнему закону, студенты-бесплатники после окончания учебы могут уезжать жить и работать в любую страну.
Согласно поправкам, новый закон должен вступить в силу с 1 сентября 2019 года.
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