Депутаты добиваются однократных выплат на детей в размере 200 евро

Политики надеются, что президенту удастся объединить партии для принятия этого решения и помочь социально уязвимым группам населения.
Парламент эту инициативу депутатов Миндаугаса Пуйдокаса и Андрюса Мазурониса на минувшей неделе не поддержал. Обращение к юрезиденту подписали также депутаты Валентинас Букаускас, Артурас Скарджюс и Пятрас Чимбарас.
Депутаты утверждают, что согласны с мнением президента, что помощь должны получить разные группы общества, особенно семьи с детьми. Они хотят, чтобы 200 евро на детей перевели немедленно, а не как в случае с пенсионерами, которым эти деньги выплатят в августе.
"Расходов на администрирование удастся избежать, поскольку деньги можно выплатить через действующую систему выплаты "детских" денег", – сказано в письме президенту.
"Очень жаль, но парламенту не хватило единства в этом важном вопросе. Он погряз в межпартийных склоках, предложение отклонили, хотя всем известно, что у семей с детьми больше всего расходов, они являются активными потребителями. Выделенные им деньги действительно вернутся и укрепят экономику", – указали в письме депутаты.
К президенту они обратились, узнав о его намерениях выступить со своими предложениями, они просят обсудить и проект выплаты по 200 евро на детей.
По словам депутатов, эти 200 евро все нужды семей не оплатят, зато позволят лучше позаботиться о детях или даже дадут возможность послать их в летний лагерь, если правительство разрешить их организовать.
Напомним, что в минувший четверг парламент Литвы утвердил пакет помощи бизнесу, работникам, пенсионерам и малоимущим людям на сумму 931,7 млн. евро. Одна из мер - выплата в размере 200 евро пенсионерам, инвалидам, сиротам и безработным. Эти деньги планируют выплатить в августе.
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