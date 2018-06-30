Депутату Социал-демократической фракции труда Артурасу Скарджюсу удалось избежать импичмента.
Artūras Skardžius
© DELFI / Domantas Pipas

Парламент 30 июня утвердил выводы специальной комиссии, согласно которым в отношении Скарджюса импичмента не будет. Такие выводы поддержали 67 депутатов, 33 были против, еще 13 воздержались.

В пятницу литовские депутаты рассматривали выводы комиссии по импичменту, которые гласят, что нет оснований для начала этого процесса. В первом чтении выводы были одобрены, но для окончательного их принятия требуется еще одно голосование, которое и состоялось 30 июня.

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Представляя выводы комиссии, "крестьянка" Агне Ширинскене отметила, что парламентская комиссия в основном основывала свое решение на выводах расследования. Правоохранительные органы не выявили признаков преступной деятельности в действиях члена парламента.

Она также добавила, что почти все обжалованные деяния депутата относятся к периоду 2012-2016 годов, то есть не во время работы парламента этого созыва. Согласно разъяснениям Конституционного суда, можно начать импичмент в отношении депутата, если он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию с момента принесения новой депутатской присяги.

Она добавила, что выявленные отдельные нарушения этики Скарджюсом не могут считаться грубыми.

Работавший в комиссии либерал Эугениюс Гентвилас утверждал, что комиссия не выявила правду. По его словам, в комиссию приглашались только выгодные Скарджюсу свидетели.

"Полагаю, что работа комиссии была направлена на реабилитацию Скарджюса", - добавил Гентвилас.

Расследование было начато на основании обращения нескольких парламентариев относительно того, что семья Скарджюса на исключительных условиях сдавала в аренду земельные участки под ветряные электростанции и вносила предложения по законам об энергетике обновляющихся ресурсов.

Прокуратура Литвы в начале июня объявила, что не установила преступных действий члена сейма Скарджюса и прекратила продолжавшееся почти год расследование. Как отмечала прокуратура, при проведении расследования не было установлено, что Скарджюс оказывал какое-то влияние на заключение договора об аренде земли.

При проведении расследования было установлено, что Скарджюс, у которого были прямые связи с белорусским предприятием и который занимал должность председателя парламентской Группы по связям с Беларусью, такими своими действиями мог вызвать сомнения относительно своей парламентской деятельности и нарушить положения Закона о совмещении общественных и частных интересов на государственной службе.

Из-за этих эпизодов в сейме был начат процесс импичмента Скарджюсу.

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