30 октября в заседании парламентского комитета права и правопорядка, который возглавляет "крестьянка" Агне Ширинскене, принял участие представитель профсоюза пожарных Саулюс Джяутас. Он просил выделить пожарным дополнительно 17 324 000 евро, чтобы обеспечить их безопасность и безопасность общества. Чтобы члены комитета осознали ситуацию, в которой находятся пожарные и специфику их работы, он принес в зал заседаний пакет с униформой пожарных, которые тушили пожар в Алитусе.
Saulius Džiautas
© DELFI / Valdas Kopūstas

"Мне уже надоело каждый год на заседании комитета доказывать, что государство не заботится о безопасности общества и о безопасности пожарных. Сейчас на пожар выезжают metu не 4 – 6, а 2 – 4 пожарных. Что такое два пожарных? Двое нужны, чтобы лестницу поставить, что тут уже о воде говорить", – сказал Джяутас.

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Проблему нехватки пожарных он связывает с низкими зарплатами, правительство Литвы в свое время обязалось увеличить их до 1000 евро.

"Сейчас новичок получает чуть больше 500 евро. (...) Правительство публично обязалось выполнить программу "1000", как и в случае с полицейскими, но даже если на бумаге будет 1000 евро, "на руки" выйдет меньше 850 евро", – сказал Джяутас.

В конце выступления он вручил членам комитета униформу пожарного, тушившего пожар в Алитусе, которая пропиталась едким запахом горевшей резины.

"Я бы хотел оставить вам вещественное доказательство из Алитуса, и сказать, что все в ваших руках. (...) Это одежда, я не буду открывать пакет, поскольку она пропитана сильным запахом, но когда депутаты захотят посмотреть, что это, пусть откроют пакет", – сказал он.

Такие действия Джяутаса вызвали возмущение депутатов, поэтому пакет вернули главе профсоюза пожарных.

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