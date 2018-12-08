По словам члена правления, вице-спикера Ремигиюса Жемайтайтиса было решено не метаться и избегать путаницы с использованием средств на парламентскую деятельность.

"Ничего не менять, не разводить суматоху, все уже надоело. Постоянно меняют использование средств на парламентскую деятельность, некоторые депутаты уже даже не знают, на что можно, а на что нельзя использовать. Думаю, надо оставить в силе устоявшийся порядок и им руководствоваться", – сказал Жемайтайтис.

Между тем стражи этики просили вернуть прежний порядок, который, по их мнению был более прозрачным и экономичным.

От аренды автомобилей на средства для парламентской деятельности отказались по инициативе "крестьян" в начале работы этого парламента. Вместо этого узаконили возможность оплаты расходов на эксплуатацию автомобиля.

Глава Комиссии по этике и процедурам Рита Тамашюнене считает, что прежний порядок позволит, вероятно, даже сэкономить на расходах на транспорт, поскольку автомобили не надо будет ремонтировать, платить за смену резины.

Каждый месяц депутаты получают на парламентскую деятельность сумму равную средней зарплате, в сентябре она составляла 926 евро.

Отчет комиссии по этике и процедурам показал, что большую часть этих средств депутаты тратят на автомобили.