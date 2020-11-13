В пятницу вечером на телеканале LNK, в передаче "Пятница KK2" – ждет презентация парламентских "героев".

Уходящий министр Аурелиюс Верига признается, что с облегчением покидает свой пост. Ему было нелегко бороться с пандемией, не всеми решениями он гордится, а за свою политическую карьеру он столкнулся с различными неприятными моментами.

"И петухом, и козлом называли", – рассказал Верига.

Он совершенно не употребляет алкоголь, но прежде вел иной образ жизни: бывало выпивал сверх меры, но послушал совета одного друга – зачем пить, если и без выпивки такой стукнутый?

В пресс-релизе к передаче сообщается, что откровением поделится и возможный кандидат на пост главы Министерства окружающей среды Симонас Гентвилас, он расскажет... что курил коноплю: "Не понравилось, и другим не советую, но пробовал".

Между тем Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что коноплю не курил, но одолев во втором туре консерватора, купил специальную лопату для закапывания консерваторов.

Однако звездой передачи станет Пятрас Гражулис, который заботится об ограничении прав геев и свободе любителей конопли. В передаче он расскажет и о себе.

Гражулис несколько раз за время передачи поблагодарил Андрюса Тапинаса и Альгиса Раманаускаса за победу на выборах и рассказал о скандальных моментах своей жизни. Выяснилась развязка истории мнимого изнасилования с участием Гражулиса.

Депутат признался, что у него был контакт с обвинившей его в изнасиловании женщиной...

"Я знаю ее как парикмахера. И меня она стригла. Я вызывал ее на дом во время карантина", – рассказал Гражулис.

Услышав об этом, Жемайтайтис остолбенел: "Ты вызывал парикмахера на дом во время карантина? Невероятно. Ведь ясно было сказано, что парикмахеры не могут ездить на дом!"