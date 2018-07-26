Пресс-секретарь Департамента полиции Симона Лудавичюне сообщила BNS, что в митинге участвовало около сотни человек, протестовавших против высказываний В. Титова о командире боровшихся с советской оккупацией партизан Адолфасе Раманаускасе-Ванагасе.

Пришедшего на митинг В. Титова обсыпал мукой другой член горсовета.

С. Лудавичюте утверждает, что еще одного мужчину, который пытался обсыпать политика мукой, доставили в комиссариат полиции.

В четверг Клайпедское городское самоуправление будет решать вопрос о начале процесса импичмента в отношении В. Титова. Политик публично обвинил командира партизан в убийстве невиновных мирных жителей.

Генпрокуратура в понедельник сообщила, что досудебное расследование начато в связи с оскорблением памяти покойного. Сам В. Титов говорит, что его утверждения основываются на материалах советского суда. Историки подчеркивают, что при расследовании сопротивления литовских партизан, нельзя базироваться только на делах палачей - ГКБ, в которых партизан называют бандитами, и в которых множество других очерняющих утверждений.

Городские власти в четверг также решат, вешать ли памятную доску на здании бывшего Клайпедского педагогического института, в котором А. Раманаускас-Ванагас обучался в 1937-1939 году.

После Второй мировой войны о А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам советскими органами, год спустя он был казнен.

В партизанской войне были жертвы среди гражданского населения, но историки подчеркивают, что нельзя давать оценки исходя только из материалов дел КГБ.

Смертные приговоры исполнителям ссылок, советским должностным лицам и шпионам партизаны обычно приводили в исполнение после вынесения приговоров военно-полевым судом.

А. Раманаускас-Ванагас в своих воспоминаниях писал, что руководство партизан требовало как можно тщательнее рассматривать дела, в которых в шпионаже обвинялись гражданские лица, а если выяснялось, что преступление совершили партизаны, то само партизанское руководство строго их наказывало, нередко - смертным приговором через расстрел.

В этом году в Вильнюсе были обнаружены и идентифицированы останки А. Раманаускаса-Ванагаса, осенью состоится их торжественное перезахоронение.