Пресс-секретарь Департамента полиции Симона Лудавичюне сообщила BNS, что в митинге участвовало около сотни человек, протестовавших против высказываний В. Титова о командире боровшихся с советской оккупацией партизан Адолфасе Раманаускасе-Ванагасе.
В.Титова на митинге обсупал мукой представитель Движения либералов в Клайпедском горсовете Аудрюс Вайшвила.
Полиция обещает дать оценку действиям В.Вайшвилы и другого мужчины, который во время митинга пытался ударить В.Титова.
"Другой участник митинга пытался ударить его (В. Титова - BNS), но полицейские были рядом и предотвратили это", - сказал BNS заместитель начальника полиции Клайпедского округа Раймондас Вайтякявичюс.
"Личности обоих установлены, сейчас собирается материал, а затем будет принято решение по вопросу начала административной практики или досудебного расследования", - добавил он.
На начавшемся в четверг утром заседании Клайпедского горсовета коллеги А. Вайшвилы критиковали его поведение.
Мэр Клайпеды, либерал Витаутас Грубляускас отметил, что поведение коллеги должно получить "принципиальную оценку" в партии.
В четверг власти Клайпеды решили увековечить память о партизане Адолфасе Раманаускасе-Ванагасе.
На здании бывшего Клайпедского педагогического института, в котором А. Раманаускас-Ванагас учился в 1937-1939 годах, будет повешена мемориальная доска.
За такое решение проголосовали 23 члена городского совета, против не было ни одного, а трое воздержались.
"А. Раманаускас-Ванагас и сегодня борется, он в строю, он вместе со всеми теми, кто ценит, уважает и защищает Литву как свободное, независимое и правовое государство", – заявил на заседании мэр Клайпеды, представитель Либерального движения Витаутас Грубляускас.
Депутаты Клайпедского городского самоуправления также решили начать процесс импичмента в отношении Вячеслава Титова по причине его высказываний о командире партизан Адолфасе Раманаускасе-Ванагасе.
За формирование комиссии по импичменту проголосовали 22 члена горсовета, воздержались три политика, голосовавших "против" не было.
Политик публично обвинил командира партизан в убийстве невиновных мирных жителей.
Генпрокуратура в понедельник сообщила, что досудебное расследование начато в связи с оскорблением памяти покойного. Сам В. Титов говорит, что его утверждения основываются на материалах советского суда. Историки подчеркивают, что при расследовании сопротивления литовских партизан, нельзя базироваться только на делах палачей - ГКБ, в которых партизан называют бандитами, и в которых множество других очерняющих утверждений.
Городские власти в четверг также решат, вешать ли памятную доску на здании бывшего Клайпедского педагогического института, в котором А. Раманаускас-Ванагас обучался в 1937-1939 году.
После Второй мировой войны о А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы.
Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам советскими органами, год спустя он был казнен.
В партизанской войне были жертвы среди гражданского населения, но историки подчеркивают, что нельзя давать оценки исходя только из материалов дел КГБ.
Смертные приговоры исполнителям ссылок, советским должностным лицам и шпионам партизаны обычно приводили в исполнение после вынесения приговоров военно-полевым судом.
А. Раманаускас-Ванагас в своих воспоминаниях писал, что руководство партизан требовало как можно тщательнее рассматривать дела, в которых в шпионаже обвинялись гражданские лица, а если выяснялось, что преступление совершили партизаны, то само партизанское руководство строго их наказывало, нередко - смертным приговором через расстрел.
В этом году в Вильнюсе были обнаружены и идентифицированы останки А. Раманаускаса-Ванагаса, осенью состоится их торжественное перезахоронение.
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