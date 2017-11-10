Об этом он сказал в эфире радиопередачи "Оппозиция", отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что если бы 9 ноября на трезвость проверили других депутатов, то Линас Бальсис не был бы одинок.

DELFI уже писал, что Бальсис в минувший четверг был на рабочем месте, возможно, нетрезвым. Он надул в алкотестер, который ему дали журналисты, 1,82 промилле. После этого он уехал из парламента на автомобиле.

"Бывают приемы. В четверг не было, но во вторник, я думаю, были, поскольку в парламент приезжало несколько делегаций. Несколько месяцев назад я сам видел когда приезжала делегация из Польши, то тот же спикер мог "надуть" не меньше 0,2 промилле. Как вы знаете, бывают официальные делегации, обеды, угощают вином – это допустимо.

Например, премьер-министр Саулюс Сквернялис мог бы каждый день по 0,1, по 0,2 "надуть", поскольку бывает много делегаций, возможно, угощают вином. То же самое и с министрами. Есть определенные границы, моральные нормы, это первое. Никто на рабочем месте не должен пить и ходить, но такое у нас законодательное регулирование – управлять авто можно до 0,4, а на работе нет минимальной нормы", – сказал Жемайтайтис.

По его словам, не так давно были военные учения, на любом интернет-портале можно найти фотографии открытий баз НАТО нашими коллегами, во время мероприятий угощают вином.

"Наверное, во время каждого такого открытия все генералы надули бы как минимум 0,4", – сказал он.

По словам жемайтайтиса, беда Литвы в том, что продают алкотестеры без автоматической блокировки.

"Если ты выпил бокал вина или немного пива, то в первый момент алкотестер может показать 3, 4, или даже 5 промилле, но через 20, 10 минут или полчаса - 0,00 промилле. Поэтому и есть возможность сдать кровь в Наркологическом центре или в любой больнице, жители Литвы должны это знать", – заметил он.

В четверг, по его словам, это условие неверно продиктовали, поэтому задачу решили неверно.

Политик сказал, что общался в четверг с Бальсисом и никакого алкогольного запаха не почувствовал.

"И Кястутис Главяцкас со мной был, и Витаутас Камблявичюс, когда мы говорили о конфликте в смешанной фракции. Я еще сказал: "Мне кажется, Линас, в этой истории, если там есть какой-то конфликт или еще что-то, то лучше уйти с поста старосты, если об этом идет речь", – сказал он.

"Эта история для меня - ужас. Можно сказать, что мы можем забросать человека камнями, осудить его, не руководствуясь презумпцией невиновности", – удивлялся Жемайтайтис, вспоминая историю Бальсиса.

По его словам, у человека есть право на защиту, на презумпцию невиновности, пока не собраны доказательства.

Правда, он критиковал Бальсиса за то, что он сам сел за руль.

"Осуждения коллег в адрес Линаса, а особенно высказывания Римы Башкене на телевидении и попытки изобразить себя королевой, которая может вершить судьбы, должен быть импичмент – меня как молодого человека привели в ужас. Я думаю: "Бог мой, 27 лет живу в этом правовом государстве, вроде мы должны руководствоваться законом, но вылезает какая-то женщина, спикер такой тоже слегка стукнутый, бегающий по парламенту и пытающийся что-то делать... Во-первых, человеку нужно оказать помощь", – сказал Жемайтайтис.

Он напомнил, что депутат Эгидиюс Варейкис вылечился от алкоголизма, как его исключили из партии консерваторов, а он нашел приют в смешанной группе депутатов, где была и Башкене, успешно 6 месяцев лечился, никто не говорил, что его надо выгнать из парламента.

По его слова, разговоры об импичменте появились только, чтобы угодить массам.

"Юридических оснований сегодня не вижу, моральные большие, ведь речь идет о политике, поскольку репутация Бальсиса как политика в четверг была значительно подмочена и замарана", – сказла Жемайтайтис.