Варейкис, который исповедует католические ценности, утверждает, что ничего плохого не имел виду и после вопросов DELFI разослал девушкам письма с извинениями.

"Реки запретных фантазий, словно затянувшиеся утренние страсти, смертные грехи, запретный плод, греховный дождь, бабочки стыда" – это лишь некоторые образы из стихотворений Варейкиса. Все письма с иллюстрациями - женскими фотографиями, на одном фото - женщина с обнаженной грудью. DELFI получил несколько писем, написанных депутатом:

По сведениям DELFI, такие письма Варейкис рассылал референтам фракций, помощницам депутатов. По сведениям портала, одна девушка получила стихи на фоне обнаженных женщин. Неофициально говорят, что сначала Варейкис присылал стихи с явными намеками, а если девушки реагировали на них, их начинали "кадрить".

Одна из работниц парламента сказала, что стала получать подобные письма от Варейкиса примерно с 2007 года.

"Не помню, как он получил адрес моей электронной почты, но помню чувство, сначала я удивилась. Подумала, что может, надо поблагодарить или написать, что стихи хорошие. Для молодой девушки, которая только закончила учебу, это было неожиданное внимание со стороны депутата.

Стихи присылал постоянно, те, которые я читала, были о любви, страсти, часто на фоне силуэтов женщин (в том числе и голых)", – рассказала она.

По ее словам, у нее не было желания получать такие стихи, она не намеревалась их читать, но каждый раз удивлялась, когда находила письма, высланные с официального э-мейла депутат.

"Я помню, что одно из последних стихотворений сопровождалось похотливыми образами и содержанием, поэтому я попросила больше не присылать мне стихи и иллюстрации. Я слышала, что Варейкис рассылал стихи многим девушкам. Меня удивляла смелость депутата, целенаправленный террор в отношении молодых девушек, вероятно, ни одна из них не хотела получать подобные письма", – сказала молодая женщина.

Советник контролера Службы равных возможностей полов Лайма Венгале-Дитс, ознакомившись с копиями писем Варейкиса, вынесла свой вердикт. По ее словам, эти письма можно расценивать как сексуальное домогательство.

"Я просмотрела содержание и иллюстрации, есть картинки, сидит обнаженная девушка, рядом мужчина, упоминаются эротические сны, страсть, грех, телесность, греховное утро, запретный плод, поцелуи в райском саду – содержание каждый человек может оценить индивидуально, но это не связано с деловыми характеристиками. Такое содержание писем, конечно, не должно предназначаться для коллег, или, например, преподаватель не должен рассылать подобные письма студенткам, поскольку каждый человек может принять это за сексуальное домогательство.

Наконец, любая получившая такое письмо девушка может растеряться и почувствовать себя неприятно, поскольку не будет знать, чего от нее хотят – неважно от кого письмо, от работодателя или коллеги. С работой это не связано", – сказала эксперт.

По ее словам, девушки о таких письмах должны информировать работодателя – тот должен сделать так, чтобы работники не сталкивались с сексуальными домогательствами. Можно также попросить адресанта больше не присылать такие письма.

О подобных случаях, по словам Венгале-Дитс, следует как можно скорее информировать Службу контролера равных возможностей полов.

"Я пишу стихи, издаю книгу, мы обмениваемся (стихами – DELFI). Для чтения. Одни говорят, красиво, пришлите еще. Ничего в этом страшного нет", – сказал 12 февраля Варейкис.

Узнав, что специалисты узрели в его действиях сексуальное домогательство, он глубоко вздохнул. "Не знаю, издают мои книги, ни у кого нет претензий. Смешно", – сказал депутат.

По словам Варейкиса, если думают, что это неэтично, он больше не будет этого делать. "Я не думал, что это неэтично, я ничего плохого не хотел. (…) На самом деле я ни к кому не приставал", – заметил он.

13 февраля Варейкис связался с DELFI и сказал, что он встречался с контролером равных возможностей полов Агнетой Скарджювене, которая сказала, что этот вопрос не входит в круг интересов ее службы.

Он также сказал, что уже извинился перед девушками.

"Я написал письмо, в нем указал, что никогда у меня не было каких-то плохих намерений и если кому-то мое поведение показалось недостойным или чем-то еще, то я сожалею и приношу мои извинения, поскольку ничего подобного не было", – сказал депутат.

DELFI напоминает, что у Варейкиса были серьезные проблемы с алкоголем.

Однако после истории 2013 года он кардинально изменил образ жизни. После реабилитации он приостановил членство в партии консерваторов и присоединился к Литовскому союзу крестьян и зеленых.