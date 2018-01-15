"Я не думаю, что виноват небольшой рынок. Нужно во всем винить жадность и отсутствие контроля. Сети стали такими большими, что фактически стали влиять на политику", - сказал в интервью LNK Павилёнис.
Он несколько лет жил в США, где скидки торговцы делают на много большие, чем в Литве.
"Костюм в Литве стоит в 2-3 раза дороже, чем в Америке. Я спокойно могу купить хороший костюм за 200 долларов, это 150 евро. Попробуйте здесь купить за такие деньги... А что уже говорить о скидках, которые там бывают очень большими, там и за десятки долларов иногда можно купить" - сказал он.
Журналист Доминикас Рамонас был в США минувшим летом. Он рассказал, что в Лас-Вегасе самые дорогие фирменные джинсы стоят всего 56 долларов, а в подарок к ним покупатель получает еще две пары.
"Маржа жадности велика. Почему бы не предложить честным сетям, если такие остались, напрямую назвать свои наценки... Скажите, сколько вы накинули к первоначальной стоимости", - сказал Павилёнис.
"Если хорошие ботинки в Литве стоят сотни евро, то в Америке таких цен просто нет. Там все дешевле и в долларах, и качество намного лучше, поскольку у нас очень дорогая обувь, одежда дороже, а зарплаты у людей там в 10-20 раз больше", - сказал депутат.
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